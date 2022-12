Große Trauer um Waidhofner Robert Eberl

Der langjährige Pflegedirektor der Landeskliniken Gmünd, Waidhofen und Zwettl ist tot: Er verstarb am 24. Dezember im Alter von nur 62 Jahren. Erst heuer im Frühling hatte er nach 46 Jahren im Pflegedienst seinen Ruhestand angetreten.

Nach der Diplomierung in der Krankenpflegeschule Horn begann Robert Eberl seinen Dienst im September 1979 im allgemeinen öffentlichen Krankenhaus Waidhofen. 1981 absolvierte er die Intensiv- und Dialyse-Sonderausbildung im AKH Wien und wurde 1983 Stationsleiter der neu eröffneten Intensivstation. Im Jahr 1986 trat Robert Eberl die Stelle der Pflegedienstleitung an, seine Vorgängerin war damals noch die geistliche Schwester Oberin Marivita. 1991 schloss er den Universitätslehrgang für das leitende Pflegepersonal an der Universität Wien mit ausgezeichnetem Erfolg ab.

Nach der Übergabe der Rechtsträgerschaft von der Stadtgemeinde an das Land NÖ wurde Robert Eberl 2006 zum Pflegedirektor der Kliniken Gmünd, Waidhofen und Zwettl bestellt und war somit für den Pflegebereich der drei Häuser zuständig.

Musste wesentliche Entscheidungen mittragen

In den 35 Jahren seiner Leitungstätigkeit durfte und musste Robert Eberl auch sehr wesentliche Entscheidungen im Klinikum mittragen. So etwa den Aufbau von Onkologie und Palliativstation, die Ausgliederung der Wäschereinigung, den Neubau des Klinikums in den Jahren 1995 bis 1999, Umbau und Modernisierung von Zentralsterilisation, OP und Aufwachraum, Aufbau der regionalen psychiatrischen Versorgung, Verlegung der Gynäkologie und Geburtshilfe, Umbau des Ambulanzbereiches, Umbau der Intensivstation sowie die Installierung der Kinder- und Jugendpsychiatrie.

Elf Jahre Vizebürgermeister in Waidhofen-Land

Robert Eberl war auch politisch engagiert. Er war ab 1990 Gemeinderat für die ÖVP in Waidhofen-Land, und von 1996 bis 2007 Vizebürgermeister, ehe er seine Ämter aufgrund seiner Ernennung zum Pflegedirektor und der damit verbundenen beruflichen Belastung zurückgelegt hatte.

Die Verabschiedung von Robert Eberl findet am 7. Jänner um 14 Uhr in der Stadtpfarrkirche Waidhofen statt.

