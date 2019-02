Wieder gibt es um ein Raabser Original weniger: Der pensionierte Gastwirt und Fleischermeister Heinrich Strohmer verstarb am 29. Jänner im 71. Lebensjahr.

Heinrich Strohmer war ein Raabser mit Herz und Seele, er wollte immer wieder etwas unternehmen, damit die Menschen auf seine Heimatstadt (mehr) aufmerksam werden.

Mehrfach Goldmedaillen gewonnen

Vielen in Erinnerung sind seine Teilnahmen am „Grand Prix International du Goûte Boudin“, der sogenannten „Blunzenweltmeisterschaft“ in Frankreich, bei dem er für seine „Blunzn“ mehrfach ausgezeichnet wurde und Goldmedaillen gewann. Mit der Blutwurst war Strohmer auch immer sehr kreativ, am Höhepunkt seiner Bemühungen erzeugte er auch Blutwurst mit Nüssen oder Rosinen, auch ein Blunzenfahrrad wurde von ihm geschaffen, um für die Radwege rund um Raabs zu werben. Das alles brachte ihm den liebevollen Spitznamen „Blunznwirt“ bei vielen Freunden und Bekannten ein.

Heinrich Strohmer war auch ab der Gründung Mitglied der NÖ-Wirtshauskultur und wurde mehrfach als „Top-Wirt“ ausgezeichnet, es war ihm immer ein Anliegen, dass der Charakter seines Wirtshauses mit Lamperie und historischer Schank erhalten bleibt.

Im Gasthaus spielte Heinrich Strohmer gerne mit seinen Gästen Karten, er war ein begeisterter Schnapser und organisierte immer wieder den Vergleichskampf der Schnapserstammtische „Städter“ gegen „Dörfler“ und das vorweihnachtliche Ganslschnapsen, beide auch noch im Vorjahr, obwohl er zu diesem Zeitpunkt bereits von seiner Krebserkrankung gezeichnet war.

Unterstützung für St. Anna Kinderkrebsforschung

Strohmer ließ es sich im Herbst des Vorjahres auch nicht nehmen, mit seinen Freunden und der Familie seinen 70. Geburtstag im Lindenhof Raabs zu feiern und bat auch schon damals um Unterstützung der St. Anna Kinderkrebsforschung anstelle von Geschenken,.

Heinrich Strohmer war auch Musiker, begeisterter Jäger und Mitglied bei vielen Vereinen in Raabs, u.a. auch bei der Hundertschaft des Sportvereins.

Heinrich Strohmer hinterlässt seine Gattin Ingrid, seine Kinder Heinz und Elisabeth sowie zwei Enkelkinder. Das Begräbnis findet am Montag, 11. Februar statt, Strohmer wird ab 13 Uhr in der Allerheiligenkirche Raabs aufgebahrt und nach dem Trauergottesdienst um 14 Uhr im Familiengrab bestattet. Anstelle von Kranz- und Blumenspenden wird wieder um Spenden für die St. Anna Kinderkrebsforschung gebeten.