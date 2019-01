Wolfgang Auhser kam am 23. August 1958 in Klosterneuburg zur Welt. Er wurde 1985 zum Diakon und 1986 zum Priester geweiht. Nach seinen seelsorgerischen Tätigkeiten in Oberwölbling, Traismauer, Neustadt an der Donau, Zwettl und Horn wurde er als Moderator der Pfarren Thaya, Münchreith und Karlstein ernannt. Seit 2004 war er Pfarrer von Thaya und seit 2016 Provisor der Pfarre Münchreith.

Trauergottesdienste finden am 24. Jänner um 17 Uhr in Karlstein, am 26. Jänner um 19 Uhr in Thaya und am 28. Jänner um 17 Uhr in Münchreith. An diesen Tagen wird der Verstorbene jeweils ab 16 Uhr in den jeweiligen Kirchen aufgebahrt.

Der feierliche Begräbnisgottesdienst findet am 30. Jänner um 14 Uhr in der Stadtpfarrkirche Tulln-St. Stephan statt (ab 11 Uhr Aufbahrung). Anschließend wird der verstorbene Seelsorger am Friedhof im Familiengrab beigesetzt. Anstatt von Blumen- und Kranzspenden wird um Unterstützung für "Radio Maria" - so der Wunsch von Wolfgang Auhser gebeten.