Newald wurde am 12. März 1931 in Ladendorf bei Mistelbach geboren wurde, legte 1949 die Reifeprüfung am Bundesrealgymnasium Laa an der Thaya ab und studierte anschließend an der Universität Wien Englisch und Latein.

Michael Schwab Bis zum Schluss war Franz Newald mit dem Waidhofner Gymnasium verbunden. Erst im Oktober des Vorjahres sprach er bei der 150-Jahr-Feier der Schule, wo diese Aufnahme entstand, über seine Zeit als Direktor.

Nach Absolvierung des Probejahrs am Bundesgymnasium Horn begann Franz Newald im September 1957 seine Unterrichtstätigkeit am Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium Waidhofen. 1972 wurde er zum Direktor des Waidhofner Gymnasiums ernannt und leitete die Schule bis zu seiner Pensionierung im Jahr 1991.

Mit Engagement und Beharrlichkeit zum Ziel

Franz Newald führte das Gymnasium mit großem Engagement, traf rasch die richtigen Entscheidungen und verfolgte seine Ziele für die Schule mit großer Beharrlichkeit. Als es in den 1970er Jahren einen erheblichen Lehrermangel an der Schule gab, überzeugte Newald viele ehemalige Schüler, noch vor Beendigung ihrer Lehramtsstudien als Sondervertragslehrer am Gymnasium zu unterrichten. Dadurch löste eine junge, frische Generation die altgedienten Lehrer ab, wodurch die Schule rasch in moderne Bahnen gelenkt wurde.

Ebenso bewährte sich Newalds Beharrlichkeit bei der Errichtung des neuen Trakts des Gymnasiums. Er war stets darauf bedacht, „seine“ Schule im Prioritätenkatalog der zu sanierenden und zu erweiternden Schulen der zuständigen Ministerien unterzubringen, und er akzeptierte keine „halben Lösungen“ oder architektonische Sünden.

Beliebt für direkte und ehrliche Umgangsweise

Der Titel Hofrat, der Franz Newald im Jahr 1985 vom Bundespräsidenten verliehen wurde, stellt eine wertschätzende Anerkennung seiner vielen Verdienste für das Waidhofner Gymnasium dar. Seine Klarheit, seine direkte und ehrliche Umgangsweise machte Franz Newald überall beliebt. Newald, der auch in der Stadtgemeinde und der Pfarre Waidhofen mit großer Tatkraft wirkte, blieb auch in der Pension mit seiner Schule verbunden.

Der Begräbnistermin steht derzeit noch nicht fest.