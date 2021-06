Ob Mode, Schuhe, Möbel, Werkzeug, Photovoltaik, Autos, Wärmepumpen, Farben. Sportartikel oder Radlader – die Betriebe boten eine große Vielfalt mit attraktiven Messenangeboten.

Da aufgrund der Covid-Vorgaben keine Bewirtung möglich war, zeigten sich die Firmen kreativ und boten unter anderem Führungen durch den Betrieb an, wie die Firma Janetschek, wo Besucher die seltene Gelegenheit hatten, sich in kleinen Gruppen die Druckerei anzusehen. Die Hausmessen lockten Kunden aber nicht nur an den Messetagen, sondern auch in deren Umfeld an, was das Interesse der Bevölkerung widerspiegelte.

Alles in allem waren die Messen ein starkes Lebenszeichen der Waidhofner Betriebe nach Monaten des Lockdowns.