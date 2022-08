Tolle Show Nacht der Ballone: Von Kunstflug bis Ballonglühen

Lesezeit: 2 Min Michael Schwab

E in großartiges Showprogramm wurde bei der „Nacht der Ballone“ am Freitagabend in Wienings geboten. Kunstflug, ein motorisierter Gleitschirm und das „Ballonglühen“ standen am Programm. Letzteres konnte wegen des aufkommenden kräftigen Windes leider nur eingeschränkt stattfinden.