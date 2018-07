"Ferien in Waidhofen an der Thaya“ - so heißt der neue Tourismus-Folder, der von der Stadtgemeinde Waidhofen aufgelegt wurde.

Für den Inhalt verantwortlich zeichnet Vizebürgermeister Gottfried Waldhäusl, produziert wurde der Folder von Christa Temper. Inhaltlich gegliedert ist das Produkt in die Gruppen Kultur und Sightseeing, Unterkünfte, Gastronomie, Sport und Unterhaltung, Service und Shopping.

„Es ist uns gelungen, alle Wirtschaftsbetriebe , die für den Tourismus relevant sind, einzubinden und kostenlos in diesem Folder abzubilden“, freut sich der für den Tourismus zuständige Vizebürgermeister über den neuen Folder.

Verteilt werden soll das neue Produkt über die Gewerbebetriebe und das Info-Büro im Rathaus, selbstverständlich soll er auch bei Messen als Werbeträger für Waidhofen eingesetzt werden. „Wir werden nämlich, anders als in der jüngsten Vergangenheit, wieder an Messen teilnehmen, um dort für unsere Stadt Werbung zu machen“, hält Waldhäusl im Gespräch mit der NÖN fest.