Liebnitzmühle: Saison ist eröffnet

Nach umfangreichen Renovierungsarbeiten konnte das Hotel-Restaurant Liebnitzmühle im März wieder seine Pforten für die Besucher öffnen. Die Investitionen in die Infrastruktur der Hotelanlage betragen rund 300.000 Euro.

„Die Küche wurde erneuert, Regenwasserkanal und Glasfaserleitungen installiert und die neue Photovoltaik-Anlage wird demnächst in Betrieb gehen“, schildert Geschäftsführer Michael Stocker die Arbeiten. Auch im Hallenbad wurde eine neue Poolfolie angebracht und die Liegen erneuert. „Leider sieht man von den Investitionen nicht sehr viel, da die meisten Arbeiten unterirdisch passiert sind“, bedauert Stocker, sieht jedoch gemeinsam mit seinem Stammpersonal zuversichtlich der neuen Saison entgegen.

Die Anbindung an den Radweg „Thayarunde“ (etwa 1,5 Kilometer entfernt) sowie ein E-Bike-Verleih und ein gemütlicher Schanigarten sind für Radfans eine ideale Voraussetzung fürs Urlaubsfeeling. Auch Geschäftsreisende und Kurzurlauber nutzen gerne das Angebot. Es gibt jedoch auch sehr viele Besucher, die in der Liebnitzmühle als „Wiederholungstäter“ erscheinen. „Manche Gäste kommen schon mehrere Jahre zu uns, wodurch sich im Laufe der Zeit ein freundschaftliches Verhältnis entwickelt hat“, erinnert sich Stocker.

Osterbrunch und Krimidinner

Doch auch kulinarisch lassen sich die Besucher im Restaurant Liebnitzmühle gerne verwöhnen. Etwa beim Osterbrunch am 17. und 18. April mit Lammspezialitäten aus dem hauseigenen Obstgarten, beim mystischen Krimidinner mit der Gruppe „Oculto“ am 23. April oder einfach nur während eines Auszeit-Wochenendes — alleine oder zu zweit — zum Entspannen und Erholen in ruhiger Natur.

Beliebt ist das Hotel Liebnitzmühle auch für Seminare und Weiterbildungsveranstaltungen, abseits von Stress, Hektik und Großstadttrubel.

