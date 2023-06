Heuriger der Jägerrunde

Die Jägerrunde Thayatal lud am Freitag zum zweiten Mal zum Heurigen in das ehemalige Gasthaus Irschick in Oberndorf bei Raabs.

Das Gasthaus war das Gründungslokal der Jägerrunde, darum feierte sie dort schon 2019 ihr 70-jähriges Bestehen. Der jetzige Besitzer stellte abermals das Gebäude für den Heurigen der Jägerrunde zur Verfügung, so konnten zahlreiche Besucher die köstlichen Jägerplatten in einer einmaligen Atmosphäre genießen. Das Gasthaus und der wildromantische Innenhof sind im Originalzustand und laden zum Staunen und Verweilen ein. Obmann Albin Haidl jun. freute sich auch über den Besuch von Bundesrätin Viktoria Hutter und Bezirksjägermeister Albin Haidl sen.