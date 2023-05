Maibaum für Waidhofen/Thaya

Ob als germanisches Ritual oder zur Verehrung der Waldgeister, das Maibaumaufstellen hat in Waidhofen Tradition. So konnte Bürgermeister Josef Ramharter am 30. April auch viele Schaulustige am Hauptplatz begrüßen.

Unter der Leitung von Kapellmeister Philipp Gruber umrahmte die Blasmusik Waidhofen die Veranstaltung. Auch das Bürgerkorps mit Kommandant Erich Pichl, der ÖKB mit Obmann Erwin Deimel und das Rote Kreuz unter dem Kommando von Franz Hauer nahmen teil. Vizebürgermeister Martin Litschauer, SPÖ-Stadtrat Franz Pfabigan und 2. Landtagspräsident Gottfried Waldhäusl gehörten ebenfalls zu den Gästen.

Eine Mehrfachrolle hatte Bundesratsabgeordnete Viktoria Hutter zu erfüllen. Sie war auch als Mitglied der Landjugend und als Verstärkung für die Blasmusik tätig. Für die Bewirtung der Besucher sorgten die Mitglieder des Vereins Pro Waidhofen und die Inhaber der Hopfenspinnerei.

