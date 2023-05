Straßenfest mit Maibaumaufstellen in Dobersberg

Allerlei Malereien“ war das Motto des Straßenfestes mit Maibaumaufstellen am 30. April in Dobersberg.

Bei zahlreichen Spielestationen konnten Kinder und manchmal auch Erwachsene ihr Wissen und ihre Geschicklichkeit testen. So gab es etwa verschiedene Rätsel, man konnte auf den Maibaum kraxeln und sich eine Brezel oder ein Würstel pflücken, bei der Feuerwehrjugend durfte man zielspritzen, beim Naturparkverein musste man Pflanzen bestimmen, beim Gesangsverein konnte man die Straße bemalen, und der Tennisverein bot Speed-Tennis an. Die mehr als 100 Teilnehmer konnten auch Steine bemalen, mit Stelzen gehen und wurden am Ende mit einem Eis belohnt. Das Maibaumaufstellen wurde vom Musikverein Dobersberg mit Blasmusik umrahmt. Zum Abschluss zeigten die erste Klasse der Mittelschule und die Volkstanzgruppe einige Tänze. Bürgermeister Martin Kößner und Kulturreferentin Anita Fröhlich betonten die Traditionspflege und das Gelingen der Veranstaltung als Zeichen der guten Gemeinschaft in der Gemeinde.

