Hollenbacher Feuerwehrkommandant (33) kam bei Verkehrsunfall ums Leben

Tragisch 33-jähriger Feuerwehrmann bei Auffahrunfall nahe Lichtenberg gestorben

Tiefe Trauer und Fassungslosigkeit herrscht bei den Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Hollenbach. Sie verloren ihren beliebten Feuerwehrkommandanten, der die Wehr mit 81 Mitgliedern seit Jänner 2021 führte. Von 2012 bis 2016 war er zudem Fahrmeister der Feuerwehr Hollenbach und dadurch für die Wartung und Pflege der in der Feuerwehr vorhandenen motorisch betriebenen Geräte verantwortlich.

Manfred Langsteiner trat an seinem 15. Geburtstag der Feuerwehr Hollenbach bei und begann kurz darauf mit der Grundausbildung und mit den ersten Kursen im Bereich Wasserdienst. Erst im Frühjahr 2023 absolvierte er die Basis- und Praxisausbildung zur Wald- und Flurbrandbekämpfung und war seither im Sonderdienst für Waldbrandbekämpfung des NÖ Landesfeuerwehrverbandes tätig. Neben seinen zahlreichen Ausbildungen nahm Manfred Langsteiner an über 50 Bewerben auf Abschnitts-, Bezirks- und Landesebene teil. Dabei erreichte er das Feuerwehrleistungsabzeichen und das Wasserwehrleistungsabzeichen in Bronze und Silber. Im Mai dieses Jahres erwarb er mit seiner Mannschaft das bronzene Abzeichen der Ausbildungsprüfung „Atemschutz“.

Beruflich war Manfred Langsteiner beim Österreichischen Bundesheer als Kraftfahrunteroffizier im Lager Kaufholz in Allentsteig tätig.