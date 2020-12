Der ehemalige bekannte Gastwirt Hermann Harrer ist tot: Er verstarb am 1. Dezember im 81. Lebensjahr nach kurzer Krankheit.

Hermann Harrer wurde am 12. März 1940 in Süßenbach bei Raabs als zweiter Sohn des Landwirte-Ehepaares Hermann und Maria Harrer gebohren. Nach Abschluss der Pflichtschule in Großau absolvierte Harrer in Wien eine Doppellehre als Bäcker und Zuckerbäcker und legte nach einigen Jahren als Geselle die Meisterprüfungen sowohl als Bäcker als auch als Zuckerbäcker ab. 1964 heiratete er Maria Krenn aus Kautzen. 1965 wurde der erste Sohn Roland, 1970 der zweite Sohn Roman geboren.

Gasthof Krenn zu Gasthof Harrer umgebaut

In den Jahren 1967 bis 1970 erfolgte der erste große Um- und Neubau des ehemaligen Gasthauses Krenn in Illmau zum heutigen Gasthof Harrer. Als innovativer Unternehmer, der in seinem Gasthof immer wieder den Zeitgeist traf, überraschte Hermann Harrer mit Ideen wie Musikantentreffen, Singleabenden und Tanzmusik in den 1970er- und 1980er-Jahren im Gasthof Harrer.

Über viele Jahre hindurch war das Gasthaus auch für ausgelassene Bälle, Hochzeitsfeiern und Familienfeiern bekannt. Hermann Harrer war als Wirt Anlaufstelle für Menschen in allen Lebenslagen und war nicht nur Gastwirt, sondern auch Entertainer, Psychologe, Beichtvater, bester Freund in jeder Minute und vieles mehr. Er war über die Grenzen Kautzens hinaus ein beliebter Gastwirt, der stets ein offenes Ohr für die Sorgen seiner Gäste hatte.

2006 trat Hermann Harrer seinen Ruhestand an, und der Betrieb des Gasthauses wurde beendet. Privat war Harrer ein weltoffener Mensch mit vielseitigen Interessen für Reisen, andere Kulturen und aktuelle Trends. Er war ein humorvoller Mensch mit hoher sozialer Kompetenz und einem intelligenten Humor.

Später im Leben spielten für ihn die wöchentlichen Saunabesuche in Litschau und der Wald für ihn eine wichtige Rolle. Für das Herstellen und Essen von Süßspeisen begeisterte er sich lebenslang. Bekannt war er auch für seine mathematische Begabung, mit der er Banken ins Schwitzen brachte und fast jeden Abrechnungsfehler fand.