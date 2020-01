Prohaska unterrichtete an der Schule von September 1972 bis ins Schuljahr 2004/2005 die kaufmännischen Fächer. In diesen vielen Jahren ihrer beruflichen Tätigkeit war sie immer bereit, Innovationen mitzutragen und dafür auch viel an Freizeit einzusetzen. Ausgezeichnete Unterrichts- und Erziehungserfolge gaben ihr in ihrem langjährigen Wirken stets Halt und Optimismus.

Mit Inkrafttreten des Lehrplanes 1994 baute sie zwei Übungsfirmen auf, leitete und betreute unzählige Projektarbeiten und bereitete so viele Handelsakademiker und Handelsschüler auf die Reife- und Abschlussprüfung vor. All die Jahre hindurch war sie als Klassenvorständin tätig. Sie hatte beste Kontakte zu Schülern und Eltern. Mit viel persönlichem Engagement betreute sie das Kustodiat für Betriebswirtschaft.

Der Landesschulrat für NÖ dankte ihr mehrmals für besonderes Engagement, und als besondere Anerkennung wurde Irmgard Prohaska am 12. Dezember 1996 vom damaligen Bundespräsidenten Thomas Klestil der Berufstitel Oberstudienrätin verliehen.

Aus gesundheitlichen Gründen musste Prohaska im Schuljahr 2004/2005 ihren vorzeitigen Ruhestand antreten. Landeshauptmann Erwin Pröll überreichte ihr am 1. März 2005 im Rahmen einer Feierstunde im NÖ Landtagssitzungssaal das Silberne Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich - würdiger und schöner Abschluss einer erfolgreichen Karriere als Pädagogin an der BHAK/BHAS Waidhofen.

Auch nach ihrer Pensionierung pflegte Prohaska den Kontakt mit der Schule. „Wir werden unserer Kollegin stets ein ehrendes Andenken bewahren", betont Direktor Rudolf Mayer.