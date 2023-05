An der Grenze zwischen Kunst und Realität

Wenn man schon die Verbindung Kautzen und Ufos bemühen will, könnte man sie auf das „Tree of Life-Festival“ am "Seedcamp" anwenden. Denn hier schaffen die Veranstalter jedes Jahr eine Anderswelt, die ein wenig außerirdisch wirkt. Das Tree of Life Festival entführt seine Besucher immer wieder in eine Welt der Kreativität und Inspiration. Es ist ein ganz einzigartiger Ort, an dem die Grenzen zwischen Kunst und Realität verschwimmen und man gemeinschaftlich in eine traumhafte Atmosphäre eintauchen kann.

Heuer feierte das Festival 25. Jubiläum mit einer fesselnden Reise voller künstlerischer Highlights. Rechtzeitig zum Jubiläum ist auch der Spirit voll und ganz zurückgekehrt, und man konnte sich wieder von der aufwendig gestalteten Atmosphäre verzaubern lassen. Mit Holz und Lichtskulpturen war der Weg durch den Wald zum legendären Waldhafen-Floor besonders originell gestaltet. Der Floor selbst bot ebenso einiges Optisches jedoch auch Akustisches. Die berühmten DJs und Produzenten vom deutschen “3000Grad”-Wanderzirkus ankerten mit Mollonobass und dem facettenreichen Heimlich Knüller als Gast an der Spitze.

Die Agora-Konzertbühne präsentierte eine Vielzahl an mitreißenden Auftritten, darunter die Beatbox-Champions Mouthomatic, die mit ihren beeindruckenden Beats die Besucher zum Beben brachten. Multi-Instrumentalist Paul Wako führte die Tanzenden mit seinem Didgeridoo, Drums und Loopstations in einen Zustand ekstatischer Trance. Dies waren jedoch nur einige der Bands, die das Publikum in eine gemeinsame, grenzenlos groovende Erfahrung entführten.

Die Performance "Kiss the Sirens" erkundete die tiefere Bedeutung der Dualität des menschlichen Geistes und der menschlichen Erfahrung. Die Besucher hatten die Möglichkeit, Zeit mit einer der beiden Sirenen zu verbringen, die ihnen halfen, sich mit ihren Traumata und Schatten auseinanderzusetzen.

Ein Höhepunkt des Festivals war der "Salon Metamorphosis" im Mühlenraum, moderiert von Alexander Stipsits. Hier wurden aktuelle Themen der Zeit diskutiert und reflektiert. Am Samstag brachten der Architekturstudent Benjamin Altrichter und der renommierte Historiker Niklas Perzi ihre Perspektiven zu Themen wie dem Leben an der österreichisch-tschechischen Grenze und den kulturellen Impact des Tree of Life Festivals ein.

Am Wegesrand fand man Licht und Holzskulpturen. Foto: Gerald Muthsam

