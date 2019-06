Der Duft einer frisch gemähten Wiese empfing die Besucher der Hofkäserei von Martin Rausch in Triglas am vergangenen Samstag. Die Käserei war einer von insgesamt 32 Betrieben in Österreich, die ihre Tore öffneten und einen Einblick in den bäuerlichen Alltag gewährten. Die Aktion „Open Bauernhof“ wurde von vielen interessierten Gästen angenommen, die vom Betriebsinhaber Martin Rausch in Tracht begrüßt wurden.

Seit 1870 gibt es den Milchviehbetrieb im nördlichen Waldviertel, den der junge Landwirt bereits in der sechsten Generation betreibt.

Vor fünf Jahren hatte alles damit begonnen, dass Martin Rausch einen Kurs im LMTZ Wieselburg besucht hatte und daraufhin sein Eifer, die Milch aus seinem Bauernhof selbst zu verarbeiten und eigene Produkte herzustellen, geweckt wurde. Der Erfolg wurde ihm nicht in die Wiege gelegt, denn erst nach einigen Versuchen und viel Geduld entstanden erste Produkte, welche seine Frau Claudia gut vermarktete. Im Jahr 2016 reichte er erstmals seinen Frischkäse „Gute Laune“ in Wieselburg ein und gewann überraschend das „Kasermandl“ in Gold.