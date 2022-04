Ukraine-Hilfe: Pfarrverband sammelte Kleidung

Werbung

Der Ukraine-Krieg und die unzähligen Flüchtlinge riefen im Pfarrverband Mitgefühl hervor. Pfarrer Gerhard Swierzek organisierte in den Pfarrverbandsgemeinden Dobersberg, Kautzen, Gastern, Reibers und Waldkirchen am vergangenen Wochenende eine Spendenaktion.

Gesammelt wurde Damen- und Kinderbekleidung, Schuhe, Decken, Bettwäsche, aber auch Spielsachen. In der Abwicklung und Planung wurde Pfarrer Swierzek von Feuerwehrkommandant Johannes Löffler unterstützt. Gesammelt wurde im Pfarrstadl in Gastern und im Bauhof in Dobersberg. Zentrale Anlaufstelle war das Feuerwehrhaus Triglas, wo rund 50 freiwillige Helfer im Vier-Schicht-Betrieb das Aussortieren der Kleiderspenden übernahmen.

Im ersten Anlauf konnten bereits 15 Paletten mit warmer Winterbekleidung verpackt werden. „Wir haben nicht mit einem derartigen Ansturm gerechnet. Es ist enorm, wie groß die Spendenbereitschaft der Bevölkerung ist. Inzwischen haben wir etwa 150 Arbeitsstunden für das Sortieren aufgewendet. Etwa 300 Schachteln wurden bereits verpackt“, stellte Johannes Löffler fest.

Der Spendentransport geht nach Polen, konkret nach Bad Kudowa, wo zahlreiche Flüchtlinge aufgenommen wurden. Der Sicherheitschef der Gemeinde ist ein persönlicher Bekannter von Pfarrer Gerhard Swierzek. „Ich bin sicher, dass die Spenden wirklich bei den Menschen ankommen, wo sie am dringendsten benötigt werden“, erklärt Swierzek. Um die Verteilung zu erleichtern, wurde von ihm ein System mit Bildern entwickelt. „Die Beschriftung müsste in mehreren Sprachen erfolgen. Wenn wir mit Bildern arbeiten, dann gibt es keine Verständigungsprobleme“, ist Swierzek überzeugt.

Ein für den Transport erforderlicher Lkw wurde von regionalen Betrieben zur Verfügung gestellt. Die Fahrt nach Polen wird Rudolf Steiner antreten. „Mit einer solchen Aktion sieht man, dass wir als Pfarrverband zusammenwachsen. Aus nahezu allen 38 Ortschaften, die dazu gehören, haben wir Spenden bekommen oder es helfen die Leute mit,“ freut sich Swierzek.

Keine Nachrichten aus Waidhofen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.