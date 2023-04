Bezirk Waidhofen: Gesunde Teiche trotz Temperaturanstieg

Karpfenteiche sind im Waldviertel nicht nur ein charakteristisches Landschaftselement, sondern liefern den Menschen Nahrung in höchster Qualität. Einige Teiche werden nur von umgebenden Fluren bzw. von Niederschlägen gespeist und als Himmelsteiche bezeichnet. Steigende Wassertemperaturen, vermehrte Verdunstung und sinkende Wasserpegel machen den beginnenden Einfluss des Klimawandels auch in diesem Bereich sichtbar.

Andreas Kainz, Inhaber der Teichwirtschaft Kainz in Waidhofen: „Glücklicherweise sind die Teiche rund um Waidhofen dieses Jahr gut gefüllt. Das war aber nicht immer so. Vor ca. zwei Jahren wies der Jägerteich einen Rückgang der Wassertiefe von einem halben Meter auf.“

Teiche vorwiegend mit Karpfen besetzt

Karpfenteiche sind eher seicht, da die Fische eine Wassertemperatur von 20 bis 25 Grad benötigen. Anders schaut es bei den Maränen (Reinanken) aus, die kühleres Wasser bevorzugen. „Bis vor 20 Jahren konnte man Reinanken gut im Teich halten, heute ist das Wasser zu warm. Unsere Teiche sind vorwiegend mit Karpfen, Reinanke, Zander, Hecht und Schleien besetzt“, berichtet Kainz.

Fatal wirken sich extreme Temperaturspitzen aus. „Schon eine Hitzeperiode von einer Woche oder länger - wie wir sie in den letzten Jahren immer häufiger erleben - reicht aus, dass Fische an Sauerstoffmangel verenden“, hält Kainz fest. „Der Sauerstoffgehalt schwankt tagsüber. Vor Sonnenaufgang ist er am niedrigsten, da nachts die Pflanzen und Fische von dem tagsüber produzierten Sauerstoff zehren.“ Die Wasserqualität bleibt weiter gut.

Der Jägerteich ist der unterste Teil eines Teichkettensystems. Dadurch kann man dem Wassermangel bis zu einem gewissen Grad entgegenwirken und nebenbei wirkt sich dieser Wasserrückhalt äußerst positiv auf das Kleinklima und die Ökologie aus. Foto: Florian Kainz

Gegenmaßnahmen sind extrem schwierig, da die Teiche meist keine Zuflüsse haben. „Eine Belüftung der Teiche würde mehr Sauerstoff ins Wasser bringen - ähnlich wie bei einem Aquarium. Das ist bei großen Teichen nicht finanzierbar und auch nicht nachhaltig“, ergänzt Kainz.

„ Ist der Teich nicht so breit und von Norden nach Süden ausgerichtet, kann man mit entsprechender Baumpflanzung für eine Beschattung und somit für weniger Verdunstung sorgen“, meint Kainz.

Milde Winter als Gefahr für den Fischbestand

Klaus Kolar aus Kautzen berichtet über die möglichen Auswirkungen bei zu geringem Wasserstand: „Ich habe vier Fischteiche mit ca. einem Hektar Gesamtfläche in Kautzen, die ausschließlich von Drainagewasser der umliegenden Felder und Wiesen gespeist werden. „Noch schaut es mit dem Wasserstand ganz gut aus, denn in unmittelbarer Nähe befindet sich eine Feuchtwiese, die in die Teiche entwässert.“

Allerdings stellen die milden Winter auch eine Gefahr für die Fische dar. Kolar berichtet: „Die Karpfen gehen als wechselwarme Tiere in Winterruhe, das heißt, sie reduzieren ihren Energieverbrauch auf ein Minimum. Bei steigenden Temperaturen beenden sie diese Winterruhe und beginnen wieder vermehrt zu fressen. Die früh einsetzenden Wärmeperioden verursachen einen häufigeren Wechsel zwischen den beiden Phasen. Das schwächt die Fische und Pilzkrankheiten treten vermehrt auf.“

Bei steigenden Temperaturen muss die Futtermenge reduziert werden, damit nicht zu viele Nährstoffe ins Wasser gelangen, andernfalls kippt es. „Einen hypertrophen Karpfenteich erkennt man immer am klaren Wasser“, erläutert Kolar. „Normalerweise ist der Teich trüb, da die Fische den Teichboden aufwühlen. Sind zu viele Nährstoffe im Wasser, schwimmen sie wegen Sauerstoffmangel eher an der Oberfläche und das Wasser wird klar. Mit Belüftungspumpen muss sofort mehr Sauerstoff ins Wasser gebracht werden.“

Zur Beschattung der Teiche meint Kolar: „Eine Beschattung hilft bedingt. Erstens hängt es von der Form und Größe des Teichs ab und zweitens muss das fallende Laub aus dem Teich gefischt werden, um eine Verschlammung des Bodens zu verhindern. Außerdem ist genau geregelt, wo Bäume gesetzt werden dürfen und wo nicht.“

Kolar sieht in der Teichpflege einen wesentlichen Aspekt zur Wasserqualität und zu gesunden Fischen: „Reinigungsmaßnahmen wie das Auskalken oder Ausfrieren nach dem Abfischen halten den Teich gesund.“

