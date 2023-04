Trockenheit Niederschlagsmenge im Bezirk Waidhofen/Thaya ist gesunken

Franz Fischer prüft die Qualität der Erde auf seinem Acker. Foto: Gabriela Peterka

L andwirte im Bezirk Waidhofen passen sich so gut wie möglich an die geänderte Situation an und finden neue Bewirtschaftungsmethoden.

Der stetige Temperaturanstieg und die geringen Niederschlagsmengen sind für jedermann in den letzten Jahren spürbar. In der Land- und Forstwirtschaft haben sich durch ungewöhnlich lange Trockenphasen und extreme Wetterereignisse, wie zum Beispiel Starkregen, die Produktionsbedingungen verschärft. In der Landwirtschaft wurden vor einigen Jahren erste Gegenmaßnahmen gesetzt: Veränderungen bei den Kulturarten und der Sortenwahl, zeitliche Verschiebung der Aussaat, bodenschonende und wassersparende Bewirtschaftung sowie die Aussaat von Zwischenfrüchten, um den Humusaufbau zu verbessern. In der Forstwirtschaft ist es etwas schwieriger, denn von der Pflanzung bis zur Ernte liegen meist 80 Jahre oder mehr. Eine gesunde Fichte kann den Buchdrucker, jene Borkenkäferart, die die Fichte befällt, mit ausreichender Harzproduktion in Schach halten. Bei langer Trockenheit wird weniger Harz produziert, das erhöht den Schädlingsbefall. Dazu kommt, dass das Wurzelwachstum der Bäume konträr zum Austrieb einsetzt. Fällt das Frühjahr sehr trocken aus, werden weniger Wurzeln gebildet, und eine ausreichende Versorgung des Baumes ist nicht mehr gegeben, selbst wenn es einen verregneten Sommer geben sollte. Als Gegenmaßnahmen werden verschiedene trockenheitsverträglichere Bäume gesetzt, wie zum Beispiel die Douglasie oder man versucht, den Baumbestand zu reduzieren, damit ein durchgehendes Blätterdach vermieden werden kann. So verdunstet weniger Wasser in den Baumkronen und es dringt mehr Wasser in den Boden ein. Diese und andere Maßnahmen sollen dazu beitragen, die Land- und Forstwirtschaft auch in Zukunft klimafit zu halten. Massive Veränderungen wahrgenommen Johann Ackerl, Bioproduzent und Geschäftsführer der PUR Organic Products GMBH in Waidhofen, zum Thema Wassermangel: „Massive Veränderungen nehme ich seit ca. sieben Jahren wahr - extrem trockene, schneearme Winter, sehr früher Vegetationsbeginn und lange Hitzeperioden im Sommer.“ Die Konsequenzen sind ebenso vielfältig. Die Trockenheit führt zu einer Ertragslimitierung, sowohl bei Erdäpfel als auch bei Getreide. Die Erdäpfel sind zu klein für den Handel, dadurch geht gut ein Drittel der Ernte für die Lebensmittelversorgung verloren. Die Keimfähigkeit bei Getreide ist geringer. „Das für die Landwirtschaft so wichtige grüne Wasser dringt bis zu einer Tiefe von 2,5 m in den Boden ein, ist aber niederschlagsabhängig. Eine durchgehende Bewässerung ist im Waldviertel schwierig, da es wenig Grundwasser gibt. Vor Jahrzehnten wurden feuchte Flächen durch Drainagen entwässert“, erklärt Ackerl. Ein Lösungsansatz wäre ein ressourcenschonender Humusaufbau, damit der Boden den Niederschlag besser aufnehmen kann. Ackerl weiter: „Durch die massive Bewirtschaftung sind die Böden ausgelaugt, das Niederschlagswasser läuft ab, ohne in tiefere Erdschichten einzusickern. Das wiederum führt zu Abschwemmungen bzw. Vermurungen.“ Fehlender Niederschlag im Frühjahr Die Situation in Dobersberg schildert Bürgermeister und Landwirt Martin Kößner: „In Dobersberg werden hauptsächlich Getreide, Erdäpfel, Raps, Mais, Mohn, neuerdings auch Ölkürbis und Rüben angebaut. Generell merkt man die Ausdehnung des warmen, trockeneren Klimas, das von Süden her bis zu uns dringt.“ Über fehlende Niederschlagsmengen klagt auch der Dobersberger Bürgermeister und Landwirt Martin Kößner. Foto: Gabriela Peterka Die Landwirte setzen daher vermehrt auf die Herbstaussaat, um die Winterfeuchte zu nutzen. „Gerade im Frühjahr fehlte in den letzten Jahren der notwendige Niederschlag“, so Kößner. Zum Thema Schädlingsbefall merkt Kößner an: „Der Schädlingsdruck nimmt durch den Temperaturanstieg ebenfalls zu. Bei Mohn merkt man einen stärkeren Befall durch Erdflöhe bzw. den Mohnkapselrüssler.“ Hoffnung liegt auf neuen Getreidearten Ähnliches berichtet auch Franz Fischer, Bürgermeister und Landwirt aus Raabs: „Die nächsten Wochen sind für die Landwirte entscheidend. Bis Mitte April hoffen wir sehr auf Regen. Wind führt zusätzlich zur Austrocknung der Anbauflächen. Glücklicherweise gibt es hier noch Windschutzgürtel, die dem entgegen wirken.“ Franz Fischer und sein Sohn sind derzeit mit der Aufforstung vom Mischwald beschäftigt. Foto: Gabriela Peterka Die Gegenmaßnahmen beschreibt Fischer wie folgt: „Der Anbau von Zwischenfrüchten - beispielsweise Klee, Senf oder sonstige Blühmischungen - schont den Ackerboden und verbessert die Humusschicht. Das wiederum führt zu einer besseren Wasseraufnahme und -speicherung. Die Landwirte sind bestrebt, die Böden im Sinne der Natur zu bewirtschaften. Allein durch die Reduzierung der Arbeitsgänge wird der Ackerboden geschont.“ Eine Bewässerung ist auch hier schwierig. Fischer dazu: „Manche Bauern legen Teiche an, um Zwiebel, Erdäpfel oder Erdbeeren mit dem gesammelten Wasser zu versorgen.“ Eine Bewässerung von Getreidefeldern ist nicht vorgesehen. Hier setzt man eher auf neue Getreidearten wie zum Beispiel Triticale (eine Kreuzung aus Weizen und Roggen). Der Weizen benötigt mehr Wasser und einen humusreichen Boden, der Roggen kommt auf kargen Böden und mit weniger Wasser zurecht. Auch Mäuseplage schädigt Ackerbau und Wälder Aus der Forstwirtschaft berichtet Fischer: „Gemeinsam mit meinem Sohn führe ich gerade Aufforstungsarbeiten durch, da ein Teil des Waldes durch den Borkenkäfer vernichtet wurde. Wir setzen einen Mischwald aus Bergahorn, Lärche, Douglasie und Tanne. Diese kommen mit Trockenheit besser zurecht und bieten Nützlingen ausreichend Schutz, was wiederum den Schädlingsbefall etwas reduzieren kann.“ Die Mäuseplage, sowohl beim Ackerbau als auch im Wald, ist deutlich erkennbar. „Auf kleinem Raum sieht man hunderte Löcher - sogenannte Mäuseburgen - die die Jungpflanzen - speziell den Winterraps oder die jungen Laubbäume - anfressen und damit vernichten“, berichtet Fischer. Ernteausfälle und Qualitätsminderung Der Obmann der Bezirksbauernkammer Waidhofen, Christoph Kadrnoschka, erzählt: „Ich bin seit über 25 Jahren Landwirt. Um die Jahrtausendwende gab es auf den Äckern noch Stellen, die ganzjährig nass waren. Das gibt es heute kaum mehr. Die Niederschlagsmenge wurde weniger, die Verteilung des Niederschlags wurde schlechter. Auf lange Trockenperioden folgt Starkregen, der vom ausgelaugten Boden nicht aufgenommen werden kann. Eine wichtige Maßnahme ist die Beschattung der Ackerfläche durch Anbau von Zwischenfrüchten. Windschutzgürtel schützen vor zusätzlicher Austrocknung der Böden." Neben Ernteausfällen kommt es auch zu einer Qualitätsminderung. „Bei Getreide ist der Schalenanteil größer, die Körner sind kleiner und geben bei der Mehlproduktion weniger Ertrag. Auch bei den Futterpflanzen verringert sich durch die Trockenheit die Vielfalt der Gräser, der höhere Staubanteil ist bei der Silage hinderlich.", erklärt Kadrnoschka. Die zeitliche Verschiebung der landwirtschaftlichen Tätigkeiten ist ebenfalls bemerkbar. „Vor einigen Jahren fuhr ich meine Getreideernte noch Ende August ein, in den letzten Jahren bin ich oft schon im Juli damit fertig", erinnert sich Kadrnoschka.

