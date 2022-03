Wasserversorgung in Waidhofner Gemeinden gesichert

Werbung

Die Wasserversorgung der Stadtgemeinde sei derzeit noch kein Problem, beruhigt Gerald Eschelmüller vom Wasserwerk Waidhofen.

In der Gemeinde Waldkirchen erfolgt die Wasserversorgung über Eigenbrunnen. Auch hier konnte Bürgermeister Rudolf Hofstätter noch keinerlei Beschwerden vernehmen.

Die letzte akute Problematik in der Gemeinde Thaya liegt bereits zwei Jahre zurück. „In Peigarten gab es damals einen Engpass“, erinnert sich Bürgermeister Eduard Köck und sieht das viel größere Problem in der anhaltenden Trockenheit in den heimischen Wäldern.

Dobersberg und Merkengersch verfügen über eine gemeinsame Wasserversorgung. „Durch eine vor Kurzem durchgeführte Tiefenbohrung sehe ich derzeit kein Problem“, ist auch Bürgermeister Martin Kößner zuversichtlich. In den Ortschaften haben die Hausbesitzer noch Hausbrunnen. „Ein höherer Wasserverbrauch entsteht erst, wenn die Gartensaison richtig startet. Oder, wenn die Schwimmbecken in den Gärten befüllt werden. Das erfolgt bei uns aber in Absprache mit der Gemeinde, dass der Verbrauch nicht plötzlich in die Höhe schnellt“, zeigt sich Kößner positiv.

Keine Nachrichten aus Waidhofen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.