Unfall in Waidhofen/Thaya vermutet: Wohnung war jedoch leer

Werbung BR Amtshaus Gastern Gelungener Umbau

Zu einer Türöffnung in der Moritz-Schadek-Gasse wurde die Feuerwehr Waidhofen am 24. Jänner um 16.37 Uhr alarmiert. In der Wohnung einer Wohnhausanlage wurde ein Unfall vermutet. Da die Tür verschlossen war, forderte die Polizeistreife die Unterstützung der Stadtfeuerwehr an. Minuten später rückten zwei voll besetzte Einsatzfahrzeuge aus. Vor Ort wurden die Einsatzkräfte von der Polizei und dem Rettungsdienst erwartet.

Innerhalb weniger Minuten konnte die Tür mittels Spezialwerkzeug geöffnet und den Rettungskräften Zugang zur Wohnung verschafft werden. Doch es befand sich keine Person in der Wohnung. Die Wohnungstür wurde daher von den Feuerwehrkräften wieder versperrbar gemacht und die Einsatzstelle der Polizei übergeben.

Um 17.30 Uhr konnten die Einsatzkräfte wieder ins Feuerwehrhaus einrücken. Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Waidhofen mit Hilfeleistungsfahrzeug, Drehleiter und zehn Mitgliedern, das Rote Kreuz mit einem Rettungstransportwagen und die Polizei mit einem Fahrzeug.

Keine Nachrichten aus Waidhofen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.