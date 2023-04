Theater in Dobersberg: Pantoffelhelden unter der Fuchtel

Bettina Pabisch und Marlene Fuchs zeigen gekonnt alle Facetten der weiblichen Übermacht und Bissigkeit. Wobei Bettina Pabisch sich derart in Rage spielt, dass selbst das Publikum in den ersten Reihen noch von einem Hörsturz bedroht ist. Regisseur Helmut Brodesser wies schon am Beginn der Vorstellung die Männer darauf hin, dass es nicht so schlimm werde, wie es anfangs aussehe. Im Laufe des Stücks zeigten schließlich auch die vermeintlichen Furien, dass sie Herz und Gefühl besitzen, und die unterdrückten Männer beweisen, dass ihre Unterwürfigkeit oft nur bloße Taktik ist. „Als Pantoffelheld muss man besonders intelligent sein, um das zu bekommen, was man will“, sagt einer der Protagonisten. Als Lebensweisheit wird einem zudem mitgegeben: „Höflichkeit ist nicht das zu sagen, was man denkt.“

Auch Nachbar Johann (Patrik Habisohn) steht unter dem Pantoffel seiner Frau Gertrude (Bettina Pabisch). Foto: Gerald Muthsam

Adoptivtochter soll gut verheiratet werden

Die Geschichte selbst handelt von einer Bäuerin, die ihre Adoptivtocher gut verheiraten will. Ihr Ehemann hat dabei kein Mitspracherecht. Denn der reiche, zukünftige Mann der Tochter ist schon ausgesucht und hat der Bäuerin bereits Geld für die arrangierte Ehe gegeben. Die Tochter hält allerdings nichts von dem Plan, denn sie will lieber ihren viel jüngeren Arbeitskollegen heiraten. Um ein Wochenende gemeinsam im Haus der Familie verbringen zu können, verkleidet sich der junge Freund als Frau und gibt sich als Freundin der Tochter aus. Von dieser attraktiven „Freundin“ ist wiederum der Nachbar so begeistert, dass er sein Leben völlig verändern will. Am Ende kommen viele Geheimnisse ans Tageslicht.

Das Ensemble mit Marlene Fuchs, Dominik Böhm, Katrin Schmid, Thomas Hagenauer, Bernhard Pany, Jasmin Hlinka, Bettina Pabisch, Patrik Habisohn und Regisseur Helmut Brodesser. Foto: Gerald Muthsam

Weitere Vorstellungen gibt es am 15. April um 20 Uhr, am 16. April um 18 Uhr, 22. April um 20 Uhr und am 23. April um 14 und 19 Uhr im Schlosssaal. Reservierungen täglich 17 bis 20 Uhr unter 0664/99895729.

