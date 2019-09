Reh im Ortsgebiet erschossen: ORF drehte Beitrag .

Nachdem die NÖN ausführlich über das tote Reh, das Ingrid Hammer am 2. August in ihrem Garten in Schönfeld gefunden hatte, berichtet hatte, interessierte sich nun auch der ORF für die Geschichte. Vor kurzem wurde für das Magazin "Konkret" ein Beitrag gedreht, der am Montag, 23. September um 18.30 Uhr auf ORF 2 ausgestrahlt wird.