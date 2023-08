Franz Adlmüller stand in der Kulturbrücke Fratres im Mittelpunkt

Zu Beginn zeigte Regisseur Robert Styblo seinen Film „Adlmüller – Der König der Mode“, in dem er das Leben und Wirken des Designers anhand von Interviews inszeniert, die er mit ihm höchstpersönlich, mit Mannequins wie Lilo Hoffmann oder Elisabeth Fallenberg und anderen Zeitgenossen des Modegestalters führte. Die „Hausmannequins“ von damals erinnern sich an die schwierige Zusammenarbeit mit dem Couturier und an Eifersuchtsszenen unter den Mannequins. Auch der spätere Filmstar Nadja Tiller ging für Adlmüller über den Laufsteg. Im Sommer 2022 gab sie dem Filmemacher Robert Styblo ihr letztes, berührendes Interview vor ihrem Tod im Februar des Folgejahres. Sie erinnerte sich an das Jahr 1949, als Adlmüller sie zur Wahl der Miss Austria vorschlug, die sie gewann. Es war der Beginn ihrer großen Filmkarriere.

Fred Adlmüller (1909 -1989) war geprägt von extremer Anpassungsfähigkeit und majestätischem Selbstbewusstsein. Der Fotograf Pedro Kramreiter bezeichnete im Interview mit dem Filmemacher die Sprechweise Adlmüllers als nasal und affektiert. Adlmüller bekannte sich offen zu seiner Homosexualität, auch schon während der Naziherrschaft. Er war ein Lebenskünstler, der in der Zeit des Zweiten Weltkrieges die Gattinnen der größten Nationalsozialisten wie Schirach und Göring einkleidete und im besetzten Nachkriegsösterreich übergangslos die Frauen von Vertretern der russischen Besatzungsmacht mit seiner Mode ausstattete, darunter auch die Ehefrau des Stalin-Vertrauten Molotow.

Meisterbrief ehrenhalber verliehen

Sein Modehaus in der Kärntner Straße in Wien wurde weltberühmt, seine Haute-Couture-Roben im femininen, klassischen Stil aus edlen Stoffen in kräftigen Farben wurden von in- und ausländischen weiblichen Stars und Politikergattinnen getragen: Romy Schneider, Eva Bartok, Zarah Leander, Hildegard Knef, Soraya, Königin Sirikit von Thailand, die Begum, Königin Margrethe von Dänemark, Königin Friederike von Griechenland. Für Adlmüller war Mode nicht nur Kleidung, sondern auch eine Form von Kunst. Von 1973 bis 1979 leitete er die Meisterklasse für Mode an der Wiener Universität für angewandte Kunst – obwohl er von sich selber sagte: „Unter den Modeschöpfern bin ich ein Unikum – ich kann nicht einmal einen Knopf annähen. Der Meisterbrief wurde mir ehrenhalber verliehen.“

Nach der Filmvorführung traten Adlmüllers Mannequin Lilo Hoffmann, Regisseur Robert Styblo und Modeexperte Raphael Payer auf das Podium und sprachen über die Couture von Adlmüller und den Stil der britischen Modeschöpferin Vivienne Westwood. Adlmüller stattete die reichen Damen der Gesellschaft aus, deren Hauptaufgabe es war, den Status der Familie zu präsentieren, Westwood schaffte es, vom Underground – sprich Punk – aufzusteigen und trotzdem ihren Wurzeln treu zu bleiben.

Einfluss der Wiener Werkstätten

Ingrid Raab ist eine Vorreiterin der Vintage-Szene. Vor 45 Jahren gründete sie ihr Geschäft „Flo Vintage – Nostalgische Mode“ in Wien-Wieden, in dem sie seither exquisite Mode aus den 60er-, 70er- und 80er-Jahren anbietet. In Fratres präsentierte sie Kleidungsstücke von Fred Adlmüller, Vivienne Westwood und ihrem Lieblingsdesigner Rudi Gernreich, der als jüdischer Jugendlicher im Alter von 16 Jahren in die USA flüchten musste. Seine Kreationen sind stark von den Wiener Werkstätten beeinflusst.

Tracht - Bestandteil regionaler Kultur

Das nächste Thema des Nachmittags war die Tracht, speziell jene, die in Miesbach in Bayern getragen wird. Die Historikerin Verena Wolf zeigte in einer Bildershow aufwendig hergestellte Festtags- und Alltagstrachten, die ein wichtiger Bestandteil der regionalen Kultur sind. „Tracht hat etwas authentisch Archaisches“, ist sie überzeugt. Die Joppe für Männer wird aus feinem Leder genäht, junge Burschen tragen die „Kurze“, eine bestickte Lederhose. Das Mieder ist für Mädchen ab 14 Jahren bis zur Heirat gedacht. Der „Schalk“ ist ein kostbares Kleid mit vielfach gesmokten Ärmeln, am Ausschnitt reich verziert mit Rüschen und Spitzen. „Vor der französischen Revolution 1761 durften nur Adelige Kleidung in allen Farben und Formen tragen, nachher war dies auch den Bauern möglich“, berichtet Verena Wolf.

Im Garten des Gutshof trat zum heiteren Ausklang des Tages das Folklore-Ensemble Marjánka auf, dessen Ursprung in Böhmen, Mähren und der Slowakei liegt. Die jungen Musiker boten ein vielfältiges Repertoire an Liedern und Tänzen dar