Neues Führungsteam bei der Fernwärmegenossenschaft Dobersberg

Bei der ordentlichen Generalversammlung der Fernwärmegenossenschaft Dobersberg standen Neuwahlen auf der Tagesordnung. Der scheidende Obmann, Franz Populorum sowie Obmann-Stellvertreter Franz Frei kandidierten nicht mehr für ihre Ämter.

Die Mitglieder der Genossenschaft wählten einstimmig Gerhard Steiner zum neuen Obmann. Als Obmann-Stellvertreter wurden Horst Harrer und Franz Eggenhofer gewählt. Die Neuwahl des Vorstandes markiert einen bedeutenden Schritt in der Entwicklung der Genossenschaft und stellt sicher, dass die erfolgreiche Arbeit fortgeführt wird.

In seiner Abschiedsrede bedankte sich der scheidende Obmann Franz Populorum, der seit der Gründung des Heizwerkes im Jahr 1994 dieses Amt ausübte, bei allen Gründungsmitgliedern für ihren herausragenden Zusammenhalt und ihre engagierte Zusammenarbeit als Team. Er betonte, dass ohne diese Pionierarbeit zur Schaffung des Heizwerkes und des Leitungsnetzwerkes, die gemeinsam mit dem damaligen Bürgermeister Reinhard Deimel vorangetrieben wurde, das Projekt nie verwirklicht hätte werden können. „Über einen Zeitraum von mehr als 30 Jahren waren die Herausforderungen groß, aber auch die Erfahrungen und Erlebnisse bereichernd. Zu Beginn des Projekts hatte niemand eine genaue Vorstellung davon, wie eine derartige Initiative umgesetzt werden könnte“, betonte Populorum. „Es erforderte unzählige Sitzungen und Zusammenkünfte, um das zu erreichen, was wir heute haben: eine unabhängige und klimafreundliche Energieversorgung in Dobersberg, die Wertschöpfung und Arbeitsplätze in der Region schafft“, so der scheidende Obmann weiter.

Franz Populorum drückte seine Freude darüber aus, dass die Genossenschaft weiterhin erfolgreich agiert, und bot seine Unterstützung und Beratung an, um den reibungslosen Übergang zu gewährleisten.

Der neue Obmann, Gerhard Steiner, bedankte sich bei Franz Populorum für dessen hervorragende Arbeit und versicherte, dass er bestrebt sei, die erfolgreiche Entwicklung der Genossenschaft fortzuführen. Unter seiner Führung und gemeinsam mit den Obmann-Stellvertretern Horst Harrer und Franz Eggenhofer werde er sich dafür einsetzen, dass die Genossenschaft weiterhin eine bedeutende Rolle bei der nachhaltigen Energieversorgung in Dobersberg spielt.