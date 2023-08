Übernahme Buch- und Papierhandlung bleibt bestehen, EDV-Abteilung kommt hinzu

Beim der Übernahme der Buch- und Papierhandlung von Angelina Nigischer-Traxler wird Hermann Luftensteiner von seiner Mutter Andrea Luftensteiner und seiner Tochter Alina Chan tatkräftig unterstützt. Foto: Edith Hofmann

N ach 35 Jahren übergibt Angelina Nigischer-Traxler ihr Geschäft in Raabs an Hermann Luftensteiner. Dieser will zukünftig auch Computer anbieten.

Die Natur, die Landschaft und die Lebensqualität zogen den gebürtigen Wiener Hermann Luftensteiner ins Waldviertel, wo er nun mit seiner Familie in Weikertschlag lebt. Mit 1. September wird der gelernte EDV-Kaufmann das Buch-, Papier- und Spielwarengeschäft von Angelina Nigischer-Traxler übernehmen. „Am Beginn werde ich noch tageweise meinen aktuellen Beruf als Kraftfahrer weiter ausüben. Längerfristig möchte ich mich dann natürlich schon auf das Geschäft konzentrieren“, erklärt Luftensteiner, der das Sortiment auch erweitern möchte. „Es wird bei mir auch Hard- und Software für Computer geben. Ich führe auch Service- und Reparaturarbeiten durch und stelle auf individuellen Wunsch das passende Gerät zusammen“, ist Luftensteiner überzeugt, dass es in der Region Bedarf nach diesen Leistungen gibt. „Ich bedanke mich bei meinen Kunden für die rund 35 Jahre, die sie mit mir durch Höhen und Tiefen gegangen sind“, ist Angelina Nigischer-Traxler erleichtert, einen Nachfolger für ihr Geschäft gefunden zu haben, das sich als Nahversorger für Spiele, Schul- und Schreibartikel und Bücher etabliert hat. „Ich werde in den Anfangsmonaten sicher mit Rat und Tat zur Seite stehen, freue mich aber auch, mich nun vermehrt meinem Hobby, der Schauspielerei, widmen zu können“, erklärt Angelina Nigischer-Traxler. Für Hermann Luftensteiner geht es am 1. September mit einem langen Arbeitstag anlässlich der Geschäftsübernahme von 8 bis 18 Uhr los. Und am Samstag (8 bis 16 Uhr) und Sonntag (8 bis 13 Uhr) können die Kunden einige Schnäppchen beim Flohmarkt erwerben.