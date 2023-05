Nahversorger im Ort bleibt erhalten

Nahversorger Roman Hengst eröffnete am 25. Mai sein Nahversorger-Geschäft in Pfaffenschlag. Er übernimmt die Lokalitäten von Jürgen Bauer und wird in seinem Bestreben, die Dinge des täglichen Bedarfes für die Bevölkerung bereit zu stellen, von der Firma Kiennast aus Gars unterstützt.

Im Rahmen der Eröffnung segnete Pfarrer Stephan Jarczyk das Geschäft und betonte die Wichtigkeit, dass alle eine Gemeinschaft bilden. Andreas Spitz von der Firma Kiennast lobte die reibungslose Übergabe und stellte den Nahversorger als wesentlichen Teil der Gemeinde in den Mittelpunkt, der auch zur Belebung des Ortskernes beitrage. „Mit Post, Lottostelle und Tabakvertrieb ist auch ein weiteres Standbein für den Betrieb gesichert.“ Bürgermeister Werner Liebhart drückte seine Freude darüber aus, dass „so schnell ein Nachmieter gefunden werden konnte.“

Roman Hengst legt mit seinem Team großen Wert auf regionale Produkte und bietet auch zahlreiche Serviceleistungen an. „Wir öffnen wochentags bereits um 5.30 Uhr, damit Berufstätige vor Arbeitsbeginn ihre frische Jause bekommen“, berichtet Roman Hengst. Wurst und frisches Fleisch kommt hauptsächlich von der örtlichen Fleischerei Bauer, doch auch Brot und Gebäck, Milchprodukte, Eier und Kartoffeln kommen aus der Region. „Kompetende Beratung durch unser Personal, belegte Platten und Brötchen sowie die Fülle an regionalen Produkten gehören ebenso zu unserem Service wie ausreichend Parkplätze beim Geschäft“, dankt Hengst auch der Gemeinde für die tatkräftige Unterstützung.

Keine Nachrichten aus Waidhofen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.