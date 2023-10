Topinambur wuchs vier Meter hoch

Eine Überraschung erlebte heuer Emmerich Amböck aus Vitis in seinem Garten. An der Stelle, an der er im Vorjahr Sonnenblumen pflanzte kamen wieder Pflanzen zum Vorschein. Er nahm an, dass es abermals Sonnenblumen seien.

Doch Bekannte stellten fest, dass es sich um Topinambur handelt. Wie diese dort hinkamen sei ihm jedoch ein Rätsel, denn gepflanzt habe er sie nicht. Es trieben auch gleich um die zehn Stück aus. Die meisten habe er ausgerissen, die restlichen Zwei wuchsen vier Meter in die Höhe. Bei der Stellen im Garten dürfte es sich um ein besonders fruchtbares Plätzchen handeln, denn die Sonnenblumen im Vorjahr wurden auch vier Meter hoch.