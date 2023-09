Defekter Wasserhahn überflutete Keller in Waidhofen/Thaya

Aufgrund eines beschädigten Wasserhahns kam es im Kellerbereich zu einem massiven Wasseraustritt. Innerhalb weniger Minuten wurde der rund 50 Quadratmeter große Kellerbereich ca. 15 cm hoch mit Wasser geflutet. Als die Hausbewohnerin den Vorfall bemerkte, informierte sie ihren Nachbarn, der den Feuerwehrnotruf 122 wählte und die Einsatzkräfte verständigte.

Als die Einsatzkräfte am Einsatzort eintrafen versuchten sie den Wassereintritt in den Keller rasch zu beenden. Dazu wurden Wasserabsperrhähne im Keller und auch der Hauswasseranschluss vom Wasserwerk auf der Straße abgesperrt. Doch erst das Abschalten des Stroms brachte die erhoffte Wirkung, denn so wurde die Wasserpumpe, welche laufend Wasser aus einer Zisterne nachpumpte, abgeschaltet.

Nachdem der Wasseraustritt gestoppt war, wurden drei Unterwasserpumpen in Stellung gebracht und das Wasser abgepumpt. Gleichzeitig wurde ein Wassersauger aus dem Feuerwehrhaus nachgeholt und im Anschluss ebenfalls in den Einsatz gebracht. So konnte nach und nach das Wasser in das Kanalsystem gepumpt werden. Während dieser Arbeiten unterstützten die Einsatzkräfte die Hausbewohner beim Ausräumen des Kellers.

Um 15.11 Uhr rückten die Einsatzkräfte wieder ins Feuerwehrhaus ein.

Eingesetzte Kräfte: Feuerwehr Waidhofen/Thaya mit Versorgungsfahrzeug, Hilfeleistungsfahrzeug, Tanklöschfahrzeug und 9 Mitgliedern, Wasserwerk der Stadtgemeinde Waidhofen/Thaya