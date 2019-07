Der Baustellensommer geht im heurigen Jahr in die zweite Phase. Während einige Straßenbauprojekte bereits abgeschlossen werden konnten, packen Baufirmen in Zusammenarbeit mit den Straßenmeistereien die nächsten Erneuerungen an.

Lindau

Noch bis Ende September laufen die Arbeiten in Lindau . Die Ortsdurchfahrt (L 8053) erhält eine neue Fahrbahn, eine neue Entwässerung sowie neue Nebenanlagen.

Oberedlitz

Die Ortsdurchfahrt von Oberedlitz ist fast fertig. Die Erneuerung der gesamten Straßenkonstruktion in diesem Bereich der L 8164 soll bis Mitte August abgeschlossen sein. Dann ist auch die Straßensperre Geschichte.

Altwaidhofen-Ost

Bereits seit der Vorwoche abgeschlossen ist die B 5 bei Altwaidhofen-Ost . Hier wurde auf einer Länge von einem Kilometer eine neue Mischgutdeckschicht aufgebracht.

Vestenpoppen und Altwaidhofen

Ebenfalls auf der B 5, diesmal zwischen Vestenpoppen und Altwaidhofen , werden zwischen 5. und 30. August die Mischgutdeckschicht und teilweise auch die Mischguttragschicht erneuert. Für beide Fahrtrichtungen steht nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Von 21. bis 24. August wird dieser Bereich komplett gesperrt.

Umfahrung Waidhofen-Nord

Die nächste Baustelle auf der B 5 wird auf der Umfahrung Waidhofen-Nord ab 19. August eingerichtet. Die Erneuerung der Mischgutdeckschicht wird bis 27. September dauern. Die Verkehrsteilnehmer haben dadurch mit einer Fahrbahnverengung sowie Geschwindigkeitsbegrenzungen zu rechnen. Zwischen 16. und 20. September steht nur ein Fahrstreifen zur Verfügung.

Tröbings

Ende August erfolgen auf der Ortsdurchfahrt von Tröbings (L 52) die Versiegelung der Fahrbahnoberfläche sowie die Errichtung neuer Nebenanlagen. Verkehrsbehinderung gibt es aufgrund der geplanten halbseitigen Verkehrsführung.