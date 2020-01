Dr. Gratzer-Umzug nach Waidhofen war spontane Idee .

„Es hat sich zufällig ergeben, ich habe mich innerhalb einer Woche dazu entschlossen, den Firmensitz von Großau nach Waidhofen zu verlegen“, erzählt Martina Frey-Freyenfels beim Rundgang durch ihr Familienunternehmen „Dr. Grazer + Co Büroorganisation und Werbetechnik“ in der Wienerstraße in Waidhofen.