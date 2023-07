Jugendumfrage in Waidhofen: Schon 825 Teilnehmer gaben ihre Stimme ab

„Die hohe Resonanz zeigt uns als Arbeitskreis Jugend und Soziales, dass es ein großes Interesse der Jugendlichen gibt, ihr Lebensumfeld aktiv mitzugestalten“, meint Stadtrat Markus Loydolt (ÖVP), Arbeitskreisleiter Jugend und Soziales. Der Arbeitskreis hat sich im Zuge der Landesaktion NÖ Stadterneuerung XL im November 2022 gegründet.

Die überwiegende Mehrheit der Teilnehmer (über 50 %) gehört der Altersgruppe zwischen 10 und 17 Jahren an. In Bezug auf die Geschlechterverteilung sind über 50 % der Teilnehmenden weiblich. Die bisherigen Ergebnisse zeigen, dass die größte Gruppe der Teilnehmer Schüler sind, gefolgt von Lehrlingen. Dies deutet darauf hin, dass die Umfrage einen breiten Querschnitt der jugendlichen Bevölkerung erreicht hat und die Stimmen unterschiedlicher Interessensgruppen berücksichtigt werden.

Starke Bindung zur Heimatstadt erkennbar

Die überwiegende Mehrheit der Teilnehmer stammt aus Waidhofen selbst. Ein ermutigendes Ergebnis ist, dass mehr als 50 % der Befragten angaben, auch in Zukunft in Waidhofen bleiben zu wollen. Dies spiegelt eine starke Bindung der Jugendlichen an ihre Heimatstadt wider und zeigt das Vertrauen in die zukünftigen Perspektiven vor Ort. Besonders erfreulich ist die hohe Anzahl von 70 Teilnehmern, die sich bereit erklärt haben, auch zukünftig in Workshops und Seminaren mitzuarbeiten. Dies verdeutlicht das Engagement der Jugendlichen, aktiv an der Gestaltung ihres Umfelds mitzuwirken und ihre Ideen einzubringen.

Die Jugendumfrage in Waidhofen läuft weiterhin auf Hochtouren und bietet den Jugendlichen die Möglichkeit, ihre Stimme zu Gehör zu bringen. Die gesammelten Daten werden dazu beitragen, gezielte Maßnahmen und Programme zur Förderung der Jugendlichen in der Stadt zu entwickeln. „Die Umfrage ist natürlich wissenschaftlich nicht verwertbar, dennoch zeigt sie ein tolles Stimmungsbild der Jugendlichen in Waidhofen“, meint Regionalberaterin Theresa Gerstorfer. Im Herbst soll es dann eine große Präsentation der Umfrageergebnisse geben, bei der auch das Gewinnspiel ausgelost wird.

Zu finden ist die Umfrage unter folgendem Link: https://www.waidhofen-thaya.at/de/Jugendumfrage_-_STERN_XL