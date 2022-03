Fratres wird Zufluchtsort für Kriegsflüchtlinge

Im 22-Seelen-Dorf Fratres öffnen gleich zwei Häuser ihre Pforten für Flüchtlinge aus der Ukraine. Das eine ist Teil des Gutshofs und im Besitz von Kulturbrücke-Gründer und Museumsbetreiber Peter Coreth, das andere gehört einem österreichisch-tschechischen Ehepaar, das ebenfalls in der Kulturbrücke aktiv ist und das Haus Nr. 17 erst 2019 erworben hat.

Verletzung der Menschenrechte

Peter Coreth erklärt die Beweggründe für die beiden Initiativen: „Putin hat die europäische Friedensordnung seit 2014 systematisch zerstört - ein Feind der Menschheit, der seinen imperialistischen Traum rücksichtslos umsetzt. Sein Angriffskrieg gegen einen souveränen Staat, diese krasse Verletzung des Völkerrechts und der Menschenrechte, dürfen uns nicht gleichgültig lassen! Jetzt gilt es auf sämtlichen Ebenen Solidarität mit diesem tapferen Volk zu zeigen. Es braucht konkrete Hilfsangebote für Schutz suchende Menschen, die sich außer Landes retten können. Die Bilder Zuflucht suchender Menschen und verstörter Kinder in U-Bahnstationen und Kellern sind nur schwer zu ertragen und ein flammender Appell an uns alle.“

Foto: Monika Freisel

Das Grenzdorf Fratres war schon in der Vergangenheit Zufluchtsort. Als 1945 Ströme vertriebener Sudetendeutscher aus der damaligen Tschechoslowakei hier ankamen, nahm Fratres die völlig entkräfteten Menschen auf. Ein Mahnmal am Grenzübergang erinnert daran. Diese Tradition humanitärer Hilfeleistung gilt es jetzt wiederzubeleben. „Meine Tochter Freyja hat keinen Augenblick gezögert, das von ihr als Atelierwohnung genutzte Kutscherhaus unseres Gutshofs den Flüchtlingen zur Verfügung zu stellen. Die Maler-Workshops, die im Sommer in ihrem Atelier stattfinden, werden sich zu einem späteren Zeitpunkt nachholen lassen“, ist Coreth über die Entschlossenheit seiner Tochter erfreut.

Brückenschlag - auch in der Kulturbrücke

Die aus Slavonice gebürtige, in Tirol lebende Textilkünstlerin und Kulturbrücke-Aktivistin Jana Zoglauer-Vinsova und ihr österreichischer Ehemann Michael Zoglauer werden ihr Haus in Fratres gleichfalls für Flüchtlinge aus der Ukraine öffnen. „Wir halten auch Kontakt zu Initiativen jenseits der Grenze, wo bereits Solidaritätskundgebungen für die Ukraine stattfanden. Die Tschechen mussten 1968 selber leidvolle Erfahrungen mit russischen Invasoren machen und haben daher eine besondere Sensibilität“, so Coreth. Seit Putin die Krim annektiert und den Donbass destabilisiert hat, ist der Brückenschlag zu den ukrainischen Nachbarn zunehmend in den Fokus der Kulturbrücke-Programmarbeit gerückt und es gab in Fratres häufig Auftritte ukrainischer Künstler und Musiker.

Coreth erinnert an eine Ausstellung schockierender Fotos aus dem Frontgebiet. Einer der bekanntesten Schriftsteller der Ukraine, Juri Andruchowytsch, hat 2015 in Fratres mit seinem österreichischen Kollegen Martin Pollack über „Europas kulturelle Pluralität“ diskutiert, die Putin nun auszulöschen sucht. Heuer steht Andruchowytsch erneut mit einer Lesung im Sommerprogramm der Kulturbrücke: „Wir machen uns große Sorgen um ihn und hoffen sehr, dass er am 9. Juli bei uns auftreten kann.“

Auf einer Studienreise durch Galizien vor drei Jahren wurde Coreths Sympathie für die Ukraine noch vertieft: „Dieser Reise verdanke ich wertvolle Begegnungen und Erlebnisse, die in dieser Form wohl unwiederbringlich sind. Schon damals war ich beeindruckt vom Widerstandsgeist dieses Volkes, das sich niemals seinen Aggressoren ergeben wird. Putin hätte das wissen müssen. Anscheinend hat niemand aus seiner Umgebung gewagt, ihm das in aller Klarheit zu sagen. Nun warten wir auf Nachricht von unseren Freunden und wünschen inständig, dass sie die Kampfhandlungen überleben werden.“

