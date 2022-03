Hilfstransport: Spontane Spendenaktion im Bezirk Waidhofen

Polster, Hygieneartikel, Wasser und medizinische Produkte wie Medikamente oder Verbandsmaterial stapeln sich Freitagnachmittag in der Garage von Gregor Badura in Waidhofen. Spontan und ohne Bürokratie rief er über Facebook zu einer Spendenaktion für die Ukraine auf. Und dieser Aufruf verbreitete sich wie ein Lauffeuer.

Konflikt schweißt die Menschen zusammen

Viertelstündlich klopft jemand ans Garagentor, um mit der Frage „Bin ich hier richtig?“ seine Hilfe anzubieten und seine Spende abzugeben. „Vom Bankdirektor über Firmenchefs bis zu alten Menschen — alle wollen helfen und ihren Beitrag leisten, um die Schmerzen und das Leid der Flüchtenden und der Kämpfenden in der Ukraine zu lindern“, ist Gregor Badura von der enormen Bereitschaft der Waidhofner, helfen zu wollen, überwältigt. Mindestens 50 Personen seien schon bei ihm gewesen. Interessant wäre auch, dass er jetzt viele Menschen wieder gesehen habe, mit denen er schon sehr lange keinen Kontakt gehabt hatte: „Dieser Konflikt schweißt uns Europäer zusammen!“

Bei seinem Aufruf hatte Badura eher daran gedacht, dass die Menschen Dinge bringen, die sie zu Hause liegen haben und eigentlich nicht mehr brauchen. Decken, Schlafsäcke, Isomatten, etc. „Die Leute kommen mit frisch gekauften Waren, wie Lebensmitteln oder Hygieneartikeln, um sie für die Ukraine zu spenden. Eine alte Frau brachte mir einen ganzen Karton voll mit warmen Socken. Sie muss nächtelang daran gestrickt haben“, ist Badura sichtlich gerührt und auch während des NÖN-Besuchs kommen neue Lieferungen und die Frage: „Was kannst Du noch brauchen?“

Man kann nicht daheim sitzen und nichts tun

Beim Transport wird Gregor Badura von der ÖAMTC-Fahrtechnik unterstützt, wo er selbst als Instruktor tätig ist. „Die ÖAMTC-Fahrtechnik stellt mir das Fahrzeug für die rund 800 Kilometer zur Verfügung. Ich werde vermutlich an die polnische Grenze fahren.“ Ein konkretes Ziel stand für Badura am Freitag noch nicht fest. „Für mich ist wichtig, dass die Waren rasch ankommen. Es ist wichtig, schnell zu handeln. Man kann einfach nicht daheim sitzen und nichts tun, während nur ein paar Hundert Kilometer von uns entfernt vielleicht kleine Kinder erfrieren. Das ist unvorstellbar für mich“

Nichts zu tun, das kommt auch für den Waidhofner Gerhard Kerschner nicht in Frage. Er wird Badura auf seiner Fahrt begleiten. „Diese Gelegenheit ergab sich kurzfristig und spontan. Ich habe am Samstag, bei Georg Badura nachgefragt, ob er noch bestimmte Hilfsgüter brauche, und er meinte, jemand der mitfährt wäre nicht schlecht,“ erklärt Kerschner im NÖN-Interview.

Kollegen übernehmen Dienst im Krankenhaus

Gerhard Kerschner arbeitet im Landesklinikum Gmünd und musste erst mit den dortigen Kollegen abklären, ob er für die erforderliche Zeit frei bekommen könne. „Es war kein Thema, dass die Kollegen meinen Dienst übernehmen. Ich bin ihnen dafür wirklich sehr dankbar. Vor allem, da die Personalsituation bei uns ohnehin auch nicht die Beste ist“, dankt Kerschner allen, die ihm ermöglichen, an diesem Hilfsdienst teilzunehmen, die sogar befürworten, dass er dies tut.

„Ich bin grundsätzlich ein hilfsbereiter Mensch. Die Fahrt an die ukrainische Grenze wird sicher eine Herausforderung, aber es geht um die Bevölkerung und um die Flüchtlinge, um unschuldige Menschen, um Kinder, die vor den Kriegshandlungen fliehen müssen. Wenn wir in Österreich in einer derartigen Lage wären, dann wären wir auch für jede Art von Hilfe dankbar!“

Und damit die polnischen und ukrainischen Helfer auch wissen, was sich in den mitgebrachten Kartons befindet, wurde noch ein Dolmetscher organisiert, der für die richtige Beschriftung der Güter des Hilfstransportes sorgte. „Wir haben sicherheitshalber in vier Sprachen draufgeschrieben, was in den Kartons drinnen ist. So können diese schneller verteilt werden,“ hofft Kerschner auf einen erfolgreichen Hilfstransport.

Waidhofen hilft

