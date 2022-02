Bisher kein Liftbetrieb möglich

Der Februar ist angebrochen und der Winter neigt sich so langsam seinem Ende zu. Nur mehr ein paar Wochen bleiben den Skifahrern, um auf den ersehnten Schnee zu warten. Der Skilift in Ulrichschlag konnte im bisherigen Winter aufgrund des Schneemangels nicht ein Mal in Betrieb gehen.

Eine leichte Schneedecke ziert zwar den Hang, doch bei Weitem nicht genug. „Wir bräuchten schon 20 bis 30 cm und selbst das ist das absolute Minimum“, erklärt Christoph Bittermann von der Stadtgemeinde Waidhofen. Neben dem Schnee spielen dazu noch andere Faktoren mit hinein. So muss auch der Untergrund ausreichend frieren.

Der milde Winter macht aber einen klaren Strich durch die Rechnung. Selbst die relativ gute Schneelage im Dezember reichte nicht aus. „Wir bereiten uns jedes Jahr für die Inbetriebnahme vor. Nicht einmal den Kinderlift konnten wir allerdings bisher einschalten“, erzählt Sport-Stadtrat Eduard Hieß. Gut möglich also, dass der Skilift heuer komplett stillstehen muss. Es wäre nicht das erste Mal.

Wirtschaftlich gesehen würde dies natürlich einen Verlust für die Gemeinde bedeuten. Wartungs- und Fixkosten laufen weiter. Zudem müssen auch Überprüfungen der Liftanlage gemacht werden.

Sollte der Schnee doch noch kommen, steht dem Liftbetrieb nichts im Weg. „Alles ist vorbereitet. Auch die Gastro kann im Einvernehmen mit Wirt Michael Schandl wieder aufsperren“, erklärt Hieß. Das würde auch passieren, sollte nur der Kinderlift in Betrieb gehen. Abwarten, was das Wetter der nächsten Tage bringt.

Keine Nachrichten aus Waidhofen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Jetzt abonnieren