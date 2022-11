Essen auf Rädern: Seit 36 Jahren im Einsatz

Rund 40 Mit glieder des ÖKB Stadtverbandes Waidhofen sind in der Bezirkshauptstadt als Fahrer zur Auslieferung von „Essen auf Rädern“ tätig.

Zwei Fahrer, die von Anfang an dabei waren, sind Johann Kaufmann und Adolf Wendl. Seit dem 1. September 1986 ist der ÖKB für die Essensauslieferung zuständig. Ein Jahr zuvor war die Stadtgemeinde mit Diether Schiefer als Gesundheitsstadtrat an den ÖKB mit der Idee herangetreten, „Essen auf Rädern“ in Waidhofen anzubieten.

Ihm Rahmen einer Dankesfeier mit Abendessen in der Skihütte beim Lift „Frauenstaffel“ in Ulrichschlag wurden Kaufmann und Wendl sowie weitere langjährige Fahrer vor den Vorhang geholt. Ebenso wurden einige Fahrer, die aus dem Dienst ausscheiden, mit einer Urkunde verabschiedet.

„Die Essenszustellung ist eine sehr wichtige Aufgabe, dafür möchte ich mich bei allen, die mitmachen, bedanken“, betonte Bürgermeister Josef Ramharter in seiner kurzen Ansprache. Für ÖKB-Stadtverbandsobmann Erwin Deimel war es eine Freude, nach zwei Jahren Corona-Pause wieder zu einer solchen Feier einladen zu können: „Es liegen zwei anstrengende Jahre hinter uns, mit Abstandhalten, was für die Gesellschaft nicht gut war. Darum ist es umso schöner, jetzt wieder zu feiern.“

