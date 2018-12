Früher Saisonstart am Skilift Frauenstaffel: Am vergangenen Sonntag wurde erstmals in diesem Winter der Kinderlift in Betrieb genommen.

„Ich kann mich in den letzten fünf Jahren nicht daran erinnern, dass wir jemals so früh den Betrieb aufgenommen haben. Normalerweise war das immer eher erst nach Weihnachten“, freut sich der zuständige Stadtrat Eduard Hieß. Die Nachfrage sei jedenfalls schon vorhanden gewesen. Am Sonntagnachmittag herrschte reges Treiben auf der Piste, obwohl der große Schlepplift noch nicht aktiv war.

„Wir versuchten am Montag den oberen Hang zu präparieren, doch der Boden ist leider nicht gefroren. Wenn wir da mit der großen Pistenraupe fahren, würden sich Erde und Schnee vermischen“, erläutert Hieß den Grund dafür. Es wäre entweder mehr Schnee oder stärkerer Frost nötig. Am Kinderhang wird mit einer kleinen Raupe präpariert, daher gibt es dort dieses Problem nicht.

Ob und welche Lifte in Betrieb sind, ist auf der Homepage der Stadtgemeinde ersichtlich.