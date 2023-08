Kinderbetreuung: Wohnung im Ärztehaus wird umgebaut

Ab Herbst gibt es in Dobersberg eine Kleinkindbetreuung. Dazu wird im Ärztehaus eine ehemalige Wohnung umgebaut. In der jüngsten Gemeinderatssitzung wurde die Heizungs- und Sanitärinstallation an das Lagerhaus Dobersberg um 23.050 Euro, Bodenarbeiten an Firma Johannes Lamprecht um 5.620, Baumeisterarbeiten für den Außenspielbereich an Firma Reissmüller um 41.411 Euro, Innentüren an Firma Haider um 4.010 Euro, Malerarbeiten an Thomas Burian um 3.835 Euro und die Elektroinstallation an die Firma Klinger um 9.222 Euro vergeben. Für die Kleinkindbetreuung werden Magdalena Habison aus Hollenbach und Karin Pichler aus Dobersberg eingestellt.

Außerdem wird die ehemaligen Zahnarztpraxis im Ärztehaus zu einer Wohnung umgebaut. Die Heizungs- und Sanitärinstallation wurde an das Lagerhaus Dobersberg um 18.473 Euro, und die Elektroinstallation an die Firma Klinger um 7.348 Euro vergeben.

Ab September wird wieder eine Nachmittagsbetreuung im Kindergarten angeboten. Die Kostenbeiträge wurden dafür angepasst.

Nachtragsvoranschlag wegen Feuerwehrhaus

Ein weiterer wichtiger Punkt der Sitzung war der Nachtragsvoranschlag. Nachdem die Förderungen für das neue Feuerwehrhaus auf mehrere Jahre verteilt ausbezahlt werden, muss zur Finanzierung in der Bauphase ein Darlehen in der Höhe von 2,35 Millionen aufgenommen werden. Den Zuschlag dafür erhielt die Volksbank Wien mit einem fixen Zinssatz von 3,79 Prozent bei einer Laufzeit von 20 Jahren. Wobei es einen Zinsenzuschuss von drei Prozent im Zuge der Landesfinanz-Sonderaktion für Gemeinden gibt, und der Kredit auch vorzeitig zurückbezahlt werden soll.

Klein-Kommunaltraktor ist defekt

Weiters gab es einen Schadensfall im Maschinenpark. Der 20 Jahre alte Klein-Kommunaltraktor muss aufgrund eines Defekts erneuert werden. Ein Traktor vom gleichen Hersteller wird zum Preis von 61.538 Euro von der Firma Gutmann aus Thaya angekauft, da vorhandenes Zubehör weiterhin verwendet werden kann.