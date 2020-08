Zu „Generationenplätzen“ wurden die Spielplätze beim Thayatal-Vitalbad und in der Puchheimsiedlung (Franz Part Straße). Im Rahmen eines EU-geförderten Projekts der Leader-Region Waldviertler Wohlviertel, in der Raabs Mitglied ist, wurden Geräte angeschafft, die von Personen aller Altersgruppen genutzt werden können. So gibt es beim Bad einen Bein-Gesäß-Trainer, einen Butterfly-Trainer, einen Ganzkörpertrainer und einen Hüftschwinger, sowie ein „Nationalpark-Karussell“.

Beim Spielplatz in der Puchheimsieldlung wurden sowohl ein Sitzrudergerät als auch ein Walker aufgestellt. Darüber hinaus wurde auch ein Balancierparcours aufgestellt, der genauso von Jung und Alt genutzt werden kann.

Feedback positiv

Die ersten Rückmeldungen aus der Bevölkerung sind positiv. „In der Siedlung sind oft ältere Leute mit ihren Enkelkindern und junge Familien am Spielplatz. Es tut sich etwas“, berichtet Hermine Hummel, die selbst in der Siedlung lebt.

Der Spielplatz werde auch durch Initiativen der Bewohner – etwa Punschständen zum Sammeln von Spenden – in Schuss gehalten und ergänzt: So wurden ein Gerätehaus, ein Sonnensegel und Sitzgelegenheiten für die Kinder – letztere aus einem alten Maibaum – errichtet.

„Wir hatten das Glück, dass wir mit diesem Projekt gleich zwei Spielplätze aufwerten konnten“, ist auch Bürgermeister Rudolf Mayer zufrieden. Von den Gesamtkosten von 23.380 Euro muss die Gemeinde nur 4.676 Euro tragen.