Für Zündstoff sorgte ein Dringlichkeitsantrag von ÖVP-Stadtrat Thomas Lebersorger in der Gemeinderatssitzung am Montagabend: Es ging um die umstrittene Auszahlung des Waidhofner Anteils für das außergerichtliche Sanierungsverfahren für die „Energieagentur der Regionen“.

Wie in der NÖN berichtet, soll die Stadtgemeinde hier eine Summe von 59.000 Euro auszahlen, was schon in der Vergangenheit für heftige Kritik seitens der FPÖ gesorgt hatte. Ein Dringlichkeitsantrag von FPÖ-Stadtrat Gottfried Waldhäusl in der Oktober-Sitzung, den Vollzug des bereits getroffenen Beschlusses auszusetzen, weil Ermittlungen der Staatsanwaltschaft laufen, war abgelehnt worden.

FPÖ stimmte gegen Dringlichkeitsantrag

Vizebürgermeister Martin Litschauer (IG) hatte gesagt, dass die Rechtlichkeit geprüft werden soll, wenn der Vollzug des Beschlusses (die Zahlung) bevorstehe. Dies war nun soweit. Die FPÖ stimmte gegen die Aufnahme des Punkts auf die Tagesordnung, konnte sich damit aber nicht gegen den Rest der Mandatare durchsetzen.

Angesichts der in der Sitzung bevorstehenden Ablehnung von Förderungen (siehe Bericht auf Seite 18) platzte Waldhäusl der Kragen: „Ihr sagt ja zur Misswirtschaft eines Vereins, aber Nein zu Wirtschaftsförderungen, zur Galerie und zu den Wirten, um Personen im Vorstand der Energieagentur zu schützen“, kritisierte Waldhäusl.

Der Vizebürgermeister gab sich in der Sitzung wortkarg. „Ich beantworte dir das, wenn wir beim entsprechenden Tagesordnungspunkt sind“, sagte Litschauer zu Waldhäusl.

In der Sitzung setzte die Koalition dann den Beschluss um, mit dem konkret die Bedeckung der Summe beschlossen wurde. „Wenn die rechtlichen Rahmenbedingungen für die Auszahlung gegeben sind, werden wir die Summe überweisen, so wie wir das bereits beschlossen haben“, stellt Litschauer klar. Dies werde voraussichtlich noch heuer geschehen.

Die Nicht-Öffentlichkeit der Beschlussfassung begründet er damit, dass es bei dem Thema stets zu Beschimpfungen von Personen komme, die er der Öffentlichkeit nicht zumuten wolle. Die Verpflichtung zur Zahlung ergebe sich aus der Mitgliedschaft der Gemeinde in der Energieagentur.

„Auch Sanierungsgemeinden unter Aufsicht des Landes durften diese Zahlungen beschließen, daher sehe ich da keine Unrechtmäßigkeiten“, meint Litschauer.