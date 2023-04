Helnwein Waidhofen/Thaya: Neuer Standort ist in Betrieb

Es war kein Umzug aus freien Stücken: Weil der Mietvertrag für das Geschäftslokal in der Jägerteichstraße, in dem die Waidhofner Helnwein-Filiale seit 2017 untergebracht war, nicht mehr verlängert wurde, musste ein neuer Standort für die Filiale gefunden werden.

Wie in der NÖN vor einigen Wochen berichtet, fiel die Wahl auf einen nicht mehr genutzten Teil der Forstinger-Filiale im Betriebsgebiet Ost. In nur wenigen Wochen wurde das rund 400 Quadratmeter große Geschäftslokal durch das Setzen von Zwischenwänden adaptiert. „Wir haben die erst 2017 gekaufte Einrichtung komplett übersiedelt. Das Layout der Filiale entspricht dem am alten Standort, nur um 90 Grad gedreht, und die Fläche ist etwas kleiner“, fasst Geschäftsführer Herwig Basziszta-Helnwein zusammen.

Die komplette Einrichtung wurde übersiedelt: Brigitte Tüchler, Herwig Basziszta-Helnwein und Tanja Wühl im Eingangsbereich. Foto: NÖN, Michael Schwab

Die Übersiedelung wurde planmäßig gestartet, zwei Tage später endete der Betrieb in der Jägerteichstraße. Eine Woche später ging die neue Filiale in Betrieb. Man habe in der Zwischenzeit viele positive Rückmeldungen erhalten, was man aus dem leer stehenden Gebäudeteil gemacht habe“, sagt Basziszta-Helnwein.

Kunden nehmen sich mehr Zeit

Genauso gäbe es aber auch Kunden, die mit dem Wegzug aus der Jägerteichstraße weniger zufrieden sind. „Durch die Supermärkte im Umfeld der Filiale hatten die Kunden dort die Möglichkeit, Einkäufe des täglichen Bedarfs mit dem Besuch bei uns zu verbinden“, räumt Basziszta-Helnwein ein. Dafür würden die Kunden, die nun extra herfahren müssen, sich mehr Zeit für den Einkauf nehmen, weil man dies nun nicht einfach „nebenher“ erledigen würde. Auch das Problem, dass die Parkplätze durch Supermarkt-Kunden verstellt wurden, gibt es am neuen Standort nicht mehr. Im Eingangsbereich wurde mittels einer flachen Rampe vom Parkplatz auf das Gehsteigsniveau die Barrierefreiheit hergestellt, und damit niemand den Zugang mit dem Auto blockiert, wurden zwei orangene Poller angebracht. „Ich denke, wir haben einen guten Kompromiss gefunden. Wenn es jetzt noch einen Weg für Radfahrer und E-Rollstuhlfahrer aus der Stadt ins Betriebsgebiet gäbe, wäre es noch besser“, schließt Basziszta-Helnwein.

Keine Nachrichten aus Waidhofen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.