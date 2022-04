Marsch durch Großau: Auf dem Weg des Friedens

Werbung

Ein Zug von Menschen bewegte sich am vergangenen Samstagabend auf dem „Weg des Friedens“ durch Großau. Hintergrund des Marsches, der um 18 Uhr vor der Kirche startete und zur Südmährer-Kapelle, zum Feuerwehrhaus und zum Kriegerdenkmal führte, war der Aufruf an die Teilnehmer, sich selber Gedanken darüber zu machen, was man persönlich zur Schaffung und zum Erhalt des Friedens beitragen kann.

Die Idee dazu geisterte schon seit etwas über zehn Jahren im Kopf von Doris Ableidinger herum – seit sie nach Großau zog: „Ich habe die Südmährer-Kapelle gesehen, das brachte mich auf den Gedanken“, erzählt Doris Ableidinger.

Konkrete Formen nahm das Projekt jedoch erst vor zwei Wochen an, als ihre Bekannte Ines Hinger sich Gedanken machte, was sie tun könne, um den vom Krieg in der Ukraine betroffenen Menschen zu helfen. „Ich wollte mehr tun als spenden und habe mich dazu bereit erklärt, Flüchtlingen eine Unterkunft anzubieten“, sagt Ines Hinger, die an der Neuen Mittelschule in Raabs unter anderem Religion unterrichtet. Noch wohnen zwar keine Ukrainer bei ihr, aber da der Gedanke eines Friedenspfades angesichts des Ukraine-Krieges aktueller denn je war, rief sie mit Doris Ableidinger eine Facebook-Gruppe ins Leben, um den Marsch zu organisieren.

Pfarrgemeinderätin Traude Buchtele half bei der Organisation ebenfalls mit. In der Schule bastelten die Kinder ein Transparent mit dem Wort „Frieden“ in verschiedenen Sprachen, das beim Marsch durch den Ort getragen wurde.

Bei jeder Station gab es Denkanstöße zum Thema, es wurde gebetet und gesungen. Zum Schluss konnte man bei einer Agape im Pfarrhof für die Ukraine spenden.

