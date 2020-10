Die Tage werden kürzer und mit der früher einsetzenden Dämmerung rückt ein altbekanntes Problem wieder in den Vordergrund: Die Herbstzeit ist auch die Hauptunfallzeit mit Wildtieren, allen voran Rehen und Feldhasen.

Während die Zweiteren zumindest aus schadenstechnischer Sicht wenig Bedenken geben, stellen die Rehe eine große Gefahr bei Nacht und Nebel dar.

NOEN

Die Gefahr lauert potenziell hinter jedem Gebüsch, und meist geht es so schnell, dass nicht einmal mehr Zeit zum Reagieren bleibt. Den meisten Autolenkern wird deshalb um diese Jahreszeit bei der Fahrt durch ein Waldgebiet etwas mulmig.

Rehe und Hasen als Unfallopfer

Der Bezirk Waidhofen lag 2019 im Waldviertelvergleich an zweiter Stelle der gesamten Wildunfälle (siehe Statistik oben). Dabei halten sich die beiden meist betroffenen Tierarten Rehe und Feldhasen die Waage. Das ist anders als in Gmünd oder Zwettl, wo klar das Reh öfter zum Unfallopfer wird als die andere.

„Im Durchschnitt werden im Monat 60 Wildunfälle gemeldet“, berichtet Bezirkspolizeikommandant Paul Palisek. Das würde aber natürlich von Monat zu Monat schwanken. So häufen sich laut Palisek beispielsweise die Unfälle im Mai.

„Der Autofahrer kann leider meist wenig tun. Es ist eine gewisse höhere Gewalt.“ BezirkspolizeikommandantPaul Palisek

Gewöhnung an den Verkehr?

Zumindest von 2018 auf 2019 ließ sich ein steigender Trend feststellen. Genaue Zahlen für das heurige Jahr sind noch nicht bekannt. „Vom Gefühl her ist die Häufigkeit auf jeden Fall gestiegen“, meint Palisek. Der Polizeichef sieht eine mögliche Begründung in einer langsamen Gewöhnung der Wildtiere an den Straßenverkehr. „Mir fällt es selbst immer wieder auf, dass die Rehe oft unbekümmert am Straßenrand stehen. Das ist erstaunlich. Früher waren die Tiere deutlich scheuer.“

Einen weiteren großer Faktor ist die Tierpopulation. Vor allem bei den Feldhasen hat die Menge der Tiere großen Einfluss auf die Unfallzahlen. „Auch heuer ist die Anzahl der Hasen wieder recht groß, weshalb ich heuer nicht mit weniger Unfällen rechne“, schildert Bezirksjägermeister Albin Haidl.

Bestimmte „Hotspots“ gebe es im Bezirk nicht, doch treten Unfälle klarerweise häufiger in Waldgebieten mit schlechter Sicht auf. „Die betroffenen Stellen mit starkem Wildwechsel sind immer mit Schildern gekennzeichnet. Die Autolenker müssen natürlich ihre Fahrweise entsprechend anpassen, wenn sie ein solches Schild sehen“, betont Palisek. Unfälle habe es dennoch schon überall gegeben, sogar in Ortsgebieten.

Licht und Gestank

Um dem immer größer werdenden Problem Herr zu werden, wurde bereits mit so manchen Maßnahmen reagiert – mal mehr, mal weniger erfolgreich. Ein großer Fokus liegt momentan auf Wildwarnreflektoren. Diese gibt es in blauer und weißer Ausführung und werden auf den Straßenpfosten montiert. Das Licht von den Scheinwerfern wird dadurch zur Seite auf das Feld oder in den Wald reflektiert.

Über deren Wirkungsgrad wurde in der Vergangenheit bereits viel diskutiert. Haidl glaubt trotzdem, dass die Reflektoren viele Unfälle vermeiden. Ein Problem gibt es jedoch: Die Reflektoren funktionieren nur in totaler Dunkelheit, weshalb sie tagsüber oder während der Dämmerung nutzlos sind.

„Die meisten Wild unfälle ereignen sich sowieso in der Nacht. Dass die Reflektoren tagsüber keine Wirkung haben, ist deshalb nicht so wichtig“, erklärt Haidl. Eine weitere Abschreckungsmethode gibt es in Form eines Vergrämungsmittels. Dieses stinkt für Mensch und Tier, doch Letztere sind mit ihren oft feineren Nasen mehr bedient. Der große Nachteil sei jedoch, dass Tiere davon permanent verscheucht werden.

Kein Geheimnis: langsamer fahren

Letztendlich liegt der Großteil der Verantwortung aber auf den Autofahrern selbst. Angepasste Geschwindigkeit und Bremsbereitschaft sind selbstverständlich. Doch kann im Fall der Fälle überhaupt mehr getan werden? „Wenn man das Reh schon früh genug erkennt, kann versucht werden, es mit Hupe und Lichthupe zu verscheuchen“, erklärt Palisek.

Den Luxus von Zeit gibt es allerdings nicht immer. Oft muss im Bruchteil einer Sekunde reagiert werden. „Sollte der Kontakt unvermeidbar sein, bloß nicht auslenken. Dadurch entstehen größere Unfälle als bei einer Kollision mit dem Tier“, gibt Palisek zu bedenken. „Der Autofahrer kann leider oft wenig tun. Es ist eine gewisse höhere Gewalt.“