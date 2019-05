Rasenmähertraktor stürzte in Thaya .

Die Feuerwehr Waidhofen hat am Freitag einen Rasentraktor aus der Thaya geborgen. Der Lenker war in der Wiener Straße im Uferbereich mit Mäharbeiten beschäftigt gewesen, als das Gefährt aus vorerst unbekannter Ursache in den Fluss stürzte und fast vollständig im Wasser versank.