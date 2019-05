Ausweichmanöver in Waidhofen endete mit defekten Reifen .

Am Mittwoch kam es in der Waidhofner Schloßgasse zu einem Verkehrsunfall: Ein Auto krachte dabei gegen einen betonierten Kantenschutz einer Hausmauer und beschädigte den Vorderreifen und die Achse so massiv, dass eine Weiterfahrt nicht mehr möglich war.