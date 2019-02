Medizinischer Notfall am Hauptplatz in Vitis .

Heftiger Vorfall am Donnerstag am Hauptplatz in Vitis (Bezirk Waidhofen): Ein Autofahrer (34) erlitt während der Fahrt durch das Ortsgebiet einen medizinischen Notfall, verlor dadurch die Kontrolle über sein Auto und prallte gegen mehrere geparkte Fahrzeuge. Der Aufprallsensor verriegelte dann auch noch die Türen...