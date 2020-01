Frau (54) krachte mit Fahrzeug in Linienbus.

Zusammenstoß am Hauptplatz: Ein 44-jähriger Mann aus Windigsteig lenkte gestern (30. Jänner) Früh seinen Linienbus von der Zwettler Straße kommend in die Horner Straße, um zum Vitiser Hauptplatz zu gelangen. Er schilderte der Polizei, dass ihm in der Kreuzung eine 54-jährige Frau mit ihrem Leichtkraftfahrzeug gegen ein Vorderrad des Busses stieß.

Sie kam gerade vom Hauptplatz. Der Rettungsdienst brachte die Frau aus Heidenreichstein (Bezirk Gmünd) mit unbestimmten Verletzungen in das Landesklinikum Waidhofen.

Sachschaden entstand an beiden Fahrzeugen. Der Alkotest verlief bei den Lenkern negativ. Die Polizei übermittelte ihren Abschlussbericht an die Staatsanwaltschaft Krems.