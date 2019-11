Fahrzeuglenker wundern sich seit dem Wochenende, warum die Straßenlaterne beim Waldrapp-Kreisverkehr abgeknickt ist.

Des Rätsels Lösung: Am Samstagabend wollten zwei Fahrzeuglenkerinnen die Ausfahrt Richtung Thaya gleichzeitig benutzen – dabei stießen die Autos seitlich zusammen, und ein Pkw wurde gegen die Laterne und die Wegweiser-Schilder gedrückt.

Laut Polizei ereignete sich der Unfall am Samstag um 19.15 Uhr. Eine Fahrzeuglenkerin wollte von Wien kommend in Richtung Thaya weiterfahren. Zeitgleich näherte sich eine Lenkerin aus Richtung Vitis und wollte ebenfalls in Richtung Thaya ausfahren. In der Ausfahrt kam es zur Kollision.

Beide Fahrzeuge wurden laut Versicherung total beschädigt, die Lenkerinnen klagten zunächst über keine körperlichen Beschwerden. Später verspürte die aus Richtung Wien kommende Lenkerin doch Schmerzen und begab sich in ärztliche Behandlung. Den Abtransport der Fahrzeuge organisierten die Lenkerinnen selbst. Der Schaden an Laterne und Wegweiser beträgt ca. 5.000 Euro.