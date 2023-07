Pkw mähte Verkehrsinsel und Laterne nieder

Sonntagnacht wurden die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr gegen 22.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Brunner Straße in Waidhofen/Thaya alarmiert. Ein Pkw war über eine Verkehrsinsel gefahren und anschließend gegen eine Gartenmauer gekracht.

Der Lenker eines Opel Insignia war auf der Brunner Straße stadteinwärts unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache überfuhr er auf Höhe des Spar-Marktes eine Verkehrsinsel, riss eine Straßenlaterne aus der Verankerung und krachte anschließend gegen die Gartenmauer eines Einfamilienhauses. Der Lenker und der am Rücksitz angeschnallte Hund blieben bei diesem Unfall glücklicherweise unverletzt.

Glück im Unglück: keine Verletzten

Durch den Unfall wurden zahlreiche Pflastersteine der Verkehrsinsel durch die Luft geschleudert und beschädigten einen, auf einem daneben liegenden Parkplatz, abgestellten BMW. Beim Aufprall gegen die Gartenmauer wurde diese ebenfalls schwer beschädigt, eine Säule aus der Verankerung gerissen und in die Einfahrt des Einfamilienhauses geschleudert.

Beim Eintreffen des Einsatzleiters an der Unfallstelle hatte die Polizei bereits mit der Unfallaufnahme begonnen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr sicherten die Unfallstelle ab und brachten Ölbindemittel auf die ausgetretenen Betriebsmittel auf, da diese drohten, in den Kanal zu fließen. Die Unfallstelle wurde mit dem Lichtmasten des Hilfeleistungsfahrzeuges zusätzlich ausgeleuchtet. Nach Freigabe durch die Polizei, wurde die Fahrbahn von Fahrzeugteilen, ausgetretenen Betriebsmittel und Pflastersteinen gesäubert. Die komplett zerstörte Straßenlaterne wurde am Straßenrand abgelegt und der Straßenerhalter darüber informiert. Anschließend wurde der stark beschädigte Unfallwagen mit dem Ladekran des Wechselladefahrzeuges von der Fahrbahn geborgen und abtransportiert. Die Brunner Straße musste während der Bergungsarbeiten im Bereich der Unfallstelle für den Verkehr gesperrt werden.