Heuriger auf der Alleewiese in Kautzen war voller Erfolg

Einen vergnüglichen Nachmittag hatte das Team des Reitclubs Grenzland Kautzen auf der Alleewiese vorbereitet.

Besonders für die kleinen Besucher wurde ein abwechslungsreicher Geschicklichkeitsparcours geboten, bei dem die Zielsicherheit beim Dosenwerfen unter der Kontrolle von Barbara Zdarsky unter Beweis gestellt werden. Geschick und Glück gehörte auch beim Angeln dazu, oder die jungen Gäste bewältigten auf ihren Steckenpferden den Parcours, ehe sie zum Reiten auf den richtigen Pferden auf den Sandplatz wechselten. Die Kutschenfahrten erfreuten sich ebenso großer Beliebtheit.

Dass ich Eltern und Begleitpersonen nicht langweilten, dafür sorgte die Mitglieder und Freunde des Reitvereins ebenfalls und unterstützten mit Getränken und kulinarischen Schmankerln. In eine Doppelrolle schlüpfte Vreinsobmann Manfred Wühl, der in seiner Funktion als Bürgermeister quasi sein eigener Gast war. Elisabeth Danzinger, Obfrau des Gesangvereins Hilaria Kautzen und zahlreiche Besucher nahmen das Angebot des geselligen Beisammenseins auf der Alleewiese gerne an.